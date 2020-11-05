Президент Азербайджана назвал условия для прекращения боевых действий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, 5 ноября, дал интервью испанскому новостному агентству EFE, в котором рассказал об условиях прекращения огня, о роли Турции в войне, а также о будущем статусе Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.

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Баку готов немедленно прекратить войну, если Ереван предоставит график вывода войск из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. «Мы не хотим продолжать военные действия. И я говорил это много раз и повторяю сейчас: если премьер-министр Армении, ответственный за это кровопролитие, лично сделает такое заявление, мы готовы немедленно остановить войну», — цитирует заявление Алиева агентство «Туран».

При этом президент Азербайджана считает, что «нет смысла» в прямых переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «У меня было много встреч с ним за последние два года. Но все они были абсолютно бесполезны и бессмысленны», — объяснил Алиев. «Он [Пашинян] делал все, чтобы сорвать переговорный процесс», — считает азербайджанский лидер. При этом он выступает за продолжение переговоров на уровне МИД двух стран.

Вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен обсуждаться после прекращения боевых действий, считает Алиев. «Это должно быть частью будущих разговоров об основных принципах, потому что первая часть требует вывода оккупированных территорий: 5 + 2 с графиком (имеются ввиду семь пограничных с Нагорным Карабахом районов, оккупированных Арменией — RFI). Есть и другие элементы: безопасность, миротворческие операции, статус Нагорного Карабаха».

Наконец, президент Азербайджана ответил о роли Турции в конфликте. «К сожалению, Турция находится в центре атак со стороны европейских политиков. Ее пытаются демонизировать, шантажировать, давить. Почему те, кто говорит, что Турция оказывает нам военную поддержку, не говорит, что Россия оказывает военную поддержку Армении?», — заявил Алиев.

Накануне Баку объявил об освобождении еще семи сел в оккупированных районах, а также обвинил армянскую армию в обстреле города Тертер фосфорными бомбами. В Ереване, в свою очередь, заявили об артобстрелах городов Бердзор Шуша азербайджанскими военными, а также об «успешном отражении многочисленных атак азербайджанских штурмовых групп».

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