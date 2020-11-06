Нагорный Карабах заявил о гибели мирных жителей при обстреле Азербайджаном Степанакерта и Шуши

В результате ночного обстрела Степанакерта (Ханкенди) и Шуши погибли трое мирных жителей. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. В Азербайджане заявили об обстрелах противников города Тертер.

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«По предварительным данным, среди гражданского населения есть трое погибших. Другие данные о жертвах и пострадавших пока проверяются», — цитирует «Кавказский узел» представителя службы ЧС самопровозглашенной республики Унана Тадевосяна. По его данным, в Шуше загорелось несколько жилых домов, есть разрушения также в Степанакерте.

По сообщению «Радио Азатутюн», обстрел Степанакерта начался с двух часов ночи, продолжался до утра. Местные жители укрылись в бомбоубежищах. Армия обороны Карабаха сообщила, что многочисленные попытки атак азербайджанских ударных групп в направлении Шуши были пресечены, азербайджанская сторона понесла серьезные потери также на юго-западном направлении — на участке Бердзора.

В Баку, в свою очередь, обвинили Нагорный Карабах в ударе по городу Тертер. «С восьми утра вооруженные силы Армении подвергают обстрелу город Тертер, села Газьян и Гусанли этого района», — сообщило министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Минувшей ночью из артиллерийских орудий также обстреливалось село Тапгарагоюнлу Геранбойского района, уточняет ведомство. О жертвах не сообщается.

Правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала в пятницу, 6 ноября, обе стороны конфликта обеспечить безопасность журналистам, работающим в зоне конфликта. RSF напоминает, что с начала вооруженного конфликта 27 сентября уже, как минимум, семь журналистов получили ранения, а также приводит свидетельства о прицельных ударах азербайджанских военных по машинам с надписью «Пресса».

За полтора месяца боевых действий погибли уже, как минимум, 142 мирных жителя с обеих сторон. Еще более 500 получили ранения. О потерях среди военнослужащих точных данных нет, однако в Баку и Ереване заявляют о тысячах убитых солдат противника.

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