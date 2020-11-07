«Тиски сжимаются»: французская пресса о войне в Нагорном Карабахе

Атаки исламистов, вторая волна коронавируса, повторный карантин и затянувшееся подведение итогов американских выборов отодвинули войну в Нагорном Карабахе на вторые полосы французских газет. Однако внимание к конфликту, который только за первый месяц унес тысячи жизней, сохраняется. Le Monde и Libération публикуют репортажи из обстреливаемого Степанакерта, Le Figaro разбирается в причинах поддержки Израилем Азербайджана, а католическая La Croix собирает факты военных преступлений по обе стороны фронта.

Реклама Читать далее

«Тиски сжимаются вокруг Степанакерта», — Le Monde публикует репортаж из столицы самопровозглашенной республики. Военный корреспондент Реми Урдан побывал в городской больнице, куда армейские «УАЗы» беспрерывно везут все новых раненых. Больница уже переполнена, но машины «скорой помощи» не могут выехать из Степанакерта: Лачинский коридор — 6 км горной дороги, связывающие Нагорный Карабах и Армению, — заблокирован в двух местах азербайджанской армией.

«Положение защитников Нагорного Карабаха критическое. Цель продолжающегося наступления — не только перекрыть дорогу Степанакерт-Горис, но и захватить Шушу. Город, который открывает выход на Степанакерт, но, кроме того, имеющий символическое значение для обеих сторон, с давних времен он был духовным и культурным центром для местных мусульманской и христианской общин», — объясняет корреспондент Le Monde. В настоящее время бои уже идут за село Карин Так (Дашалты — азерб.) — последний рубеж, открывающий путь на Шушу.

* * *

«Спустя более чем месяц после начала конфликта между армянами и азербайджанцами, поддержанными Турцией, перспектива мира отдаляется. Баку продвигается в Нагорном Карабахе. Ереван противостоит и не собирается складывать оружие», — свой репортаж из Степанакерта публикует также газета Libération. «Продвижение Азербайджана очевидно», — пишет корреспондентка Морган Бона. Азербайджанские военные взяли контроль над поселком Кубатлы, а также вплотную подошли к Лачинскому коридору и к Шуше.

«Со среды бомбардировки Степанакерта не стихают днем и ночью […] Уже половина населения Нагорного Карабаха эвакуирована в Армению. На улицах Степанакерта остались только солдаты и старики, — описывает обстановку военкор Libération. — Возле продуктовой лавки в центре города пожилой мужчина, в прошлом военный, Виталик объясняет, что не собирается покидать город. „Оставить наш город и бежать? Точно нет. Мы отправили женщин и детей в безопасность, а сами остаемся. Я уверен, что мы одержим победу. Мы верим в наших внуков“, — пересказывает его слова Морган Бона. 18 лет, 20 лет, 22 года, 30 лет… Эта победа требует принести в жертву новое поколение, родившееся уже после начала первой войны в Карабахе».

* * *

«Израиль предпочел Азербайджан Армении», — Le Figaro рассказывает о поставках израильского оружия Азербайджану и разбирается в причинах крепкого союза между Иерусалимом и Баку. В конце октября американская правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) доказала то, что и так являлось «секретом Полишинеля»: Азербайджан использует кассетные боеприпасы израильского производства в войне в Нагорном Карабахе. В частности, HRW пишет про ракеты типа LAR-160, фрагменты которых были найдены после обстрелов Степанакерта. Такие ракеты взрываются в воздухе и разлетаются на десятки мини бомб, которые иногда не разрываются и превращаются на земле в мины, еще долгое время представляющие опасность для случайных людей.

«Израиль был создан выжившими в Холокосте, он не может закрывать глаза на геноцид, который ведется в отношении Армении Азербайджаном при поддержке Турции», — обратился к израильским властям сын Шарля Азнавура. Три года назад его отец получил из рук израильского президента в Иерусалиме медаль им. Рауля Валленберга за спасение парижских евреев во время Холокоста.

Между тем, официальный Ереван давно понял, что рассчитывать на Израиль не придется, и еще 1 октября отозвал своего посла из Тель-Авива. Израильские власти никогда не признавали армянский геноцид и не хотят даже слышать о независимом Нагорном Карабахе, «который мог бы стать примером для палестинцев», — объяснят на страницах Le Figaro израильская журналистка и политолог Рэйчел Авраам. Важную роль играют и экономические интересы. Азербайджан обеспечивает примерно 60% потребности Израиля в нефти. Наконец, не последнее место в отношениях двух стран занимает и географический фактор. Азербайджан граничит с Ираном, что представляет большой интерес для израильских спецслужб, считает Le Figaro.

***

«Тяжкие подозрения в военных преступлениях в Нагорном Карабахе», — так озаглавлена статья в католической газете La Croix. Автор рассказывает об обвинениях со стороны ООН и международных правозащитных организаций, звучащих в адрес обеих сторон конфликта в Нагорном Карабахе, относительно случаев внесудебных расправ и применения оружия неизбирательного действия. В статье упоминаются две видеозаписи, на которых, предположительно, азербайджанские военные расстреливают двух армянских солдат, захваченных в плен. Азербайджанские власти уже назвали эти видео фальшивкой. Однако независимые эксперты склонны считать их подлинным доказательством внесудебных расправ.

La Croix напоминает, обвинения в нарушении международного гуманитарного права звучат регулярно и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана. Обе страны параллельно с боевыми действиями ведут активную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Взаимные обвинения Баку и Еревана подтверждаются международными правозащитными организациями. Факты применения кассетных бомб обеими сторонами конфликта подтверждены Amnesty International. Однако «одно дело найти доказательства, и совсем другое — заставить признать ответственность, —говорит Ник Уотерс (Nick Waters), бывший британский офицер, сотрудник расследовательского сайта Bellingcat. — К сожалению, это происходит крайне редко».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться