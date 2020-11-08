В Грузии оппозиция осадила Центризбирком и объявила бессрочный протест

Демонстранты выкрикивают лозунги, пока ОМОН стоит на страже во время митинга оппозиции у здания ЦИК. Тбилиси. 08.11.2020.

Грузинская оппозиция в воскресенье, 8 ноября, объявила о начале бессрочной протестной акции у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Как сообщает «Эхо Кавказа», лидеры партий и их сторонники намерены блокировать ЦИК до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Состоявшиеся неделю назад выборы лидеры оппозиции, начиная с Михаила Саакашвили, называет сфальсифицированными. Премьер-министр страны Георгий Гахария в ответ заявил о том, что власти не позволят «жаждущим власти политиканам» «разрушить» Грузию.

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О начале бессрочной забастовки у здания ЦИК от имени оппозиции объявил на многотысячном митинге в Тбилиси один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, сообщает агентство «Новости-Грузия» («Н-Г»). «Никто не должен выйти оттуда, и никто не зайдет до тех пор, пока не будут назначены новые выборы. Там будем стоять все мы», — пообещал Мелия, которого цитирует «Эхо Кавказа».

Перед этим оппозиционная коалиция потребовала от правительства до 20:00 (19:00 МСК) отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания, а также призвала руководство правящей партии «Грузинская мечта» сегодня же начать переговоры о проведении повторных выборов. Власти не выполнили ультиматум.

Проспект Руставели, центральная артерия Тбилиси, превратилась в море грузинских флагов, когда там собрались протестующие, пишет AFP, отмечая, что многие из них были в защитных масках, «с учетом разгара эпидемии коронавируса».

По данным оппозиционного телеканала «Мтавари», на тбилисскую манифестацию пришли около 45 тысяч человек. Проправительственный канал «Имеди» объявил, что на акции было около 6 тысяч демонстрантов, пишет «Н-Г».

Одновременно в Батуми представители и сторонники оппозиции установили палатки у Дома правительства Аджарии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, у которого, по официальным данным, несколько дней назад обнаружили коронавирус, обвинил оппозицию в «безответственности» за организацию массовых акций по время эпидемии, пишет France Presse. Господин Гахария также назвал прошедшие в субботу, 31 октября, выборы «важным этапом демократического развития Грузии», и заявил, что власти не позволят «некоторым политиканам, жаждущим власти, преследовать их собственные мелкие интересы, чтобы разрушить страну».

Позднее сегодня исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе допустил переговоры с оппозицией, отметив, что они должны пройти только при посредничестве «международных партнеров».

Как сообщило агентство «Новости-Грузия», Кобахидзе призвал протестующих к мирному протесту, отметив, что у них не будет проблем с проведением акции.

При этом, как передал корреспондент агентства РИА-Новости, у здания Центризбиркома силовики мобилизовали дополнительные силы спецподразделений, использовали против манифестантов водометы и применили слезоточивый газ.

Протестующие, в свою очередь, попытались прорваться в здание ЦИК.

«Так как протестующие применяли насильственные методы и не подчинялись указам полиции, МВД Грузии применило предоставленную законом пропорциональную силу», — заявили в министерстве внутренних дел.

Согласно объявленным ЦИК Грузии результатам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,23% голосов, а оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве» — 27,18%.

Как утверждал сразу после объявления итогов исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, это должно позволить партии власти получить 76 мандатов в 150-местном парламенте. При таком раскладе, как заявлял генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе, партия может единолично сформировать правительство — даже без учета второго тура выборов по мажоритарным округам (там разыгрывается 30 мест из 150, второй тур должен пройти в конце ноября — Прим. Ред.).

В свою очередь создатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили уверяет, что правящая партия, возглавляемая «российским олигархом» Бидзиной Иванишвили, потерпела на выборах поражение. По словам Саакашвили, «Грузинская мечта» уже после закрытия избирательных участков «нагло подделала» результаты.

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