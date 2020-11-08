Нагорный Карабах: Армения опровергла заявление Алиева о взятии Шуши

В воскресенье власти Армении заявили о продолжении боев в районе города Шуши в Нагорном Карабахе. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал обращение к нации, в котором заявил о взятии Шуши азербайджанскими войсками.

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В воскресенье Армения заявила, что продолжаются бои за город Шуши в Нагорном Карабахе, таким образом отрицая, что Азербайджан захватил этот стратегический населенный пункт.

«Боевые действия в Шуши продолжаются, ждите и верьте в нашу армию», – написал в Twitter официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Շուշիում մարտերը շարունակվում են, սպասեք ու հավատացեք մեր զորքին։ — Artsrun Hovhannisyan (@arcrunmod) November 8, 2020

Ранее о том, что азербайджанские военные взяли под контроль город Шуши (Шуша) в Нагорном Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев. Его обращение к нации транслировал государственный телеканал AZTV. «Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта есть военные решения (…), и сегодня мы доказали это», – сказал, в частности, Алиев.

Он также отметил, что если Армения не выполнит требование Азербайджана и не освободит территории, у Баку «не будет выбора» и он продолжит бои в регионе. «Если руководство Армении не выполнит мои требования, мы пойдем до конца. Никто нас не остановит», – заявил Алиев. По его словам, с начала возобновления боев Азербайджан взял более 200 населенных пунктов в Карабахе.

Город Шуши находится примерно в 10 км к югу от столицы Нагорного Карабаха. Это важный стратегический пункт, через который идет дорога, связывающая Степанакерт с Арменией. Население Шуши составляет чуть более 4 тыс. человек. С начала конфликта в Нагорном Карабахе в конце сентября 2020 Ереван неоднократно заявлял о том, что Баку обстреливает Шуши из реактивных установок залпового огня и наносит удары беспилотниками.

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