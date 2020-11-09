Азербайджан заявил о взятии более 20 сел в Нагорном Карабахе. На фото: кратер от вызрыва в районе Шуши, Нагорный Карабах.

По сообщению министерства обороны Азербайджана 9 ноября, военные взяли под контроль еще ряд территорий в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь Нагорного Карабаха Ваграм Погосян написал на своей странице в Facebook, что силы Нагорного Карабаха больше не контролируют город Шуши.

Реклама Читать далее

«К сожалению, сейчас мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля», — написал пресс-секретарь Нагорного Карабаха Ваграм Погосян написал на своей странице в Facebook.

Ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили, что военные части Армении попали в окружение под Шуши. Азербайджанская армия заняла 23 села в южной и восточной части зоны конфликта, сообщило в понедельник, 9 ноября, минобороны страны. Также президент страны Алиев заявил, что с начала боевых действий в Карабахе азербайджанская армия заняла более 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. На сайте Минобороны Азербайджана опубликован список населенных пунктов, занятых азербайджанской армией с 27 сентября по 8 ноября, сообщает «Кавказский узел».

В понедельник представитель министерства обороны Армении Арцун Ованнисян сообщил об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард. Он также сообщил, что утром был сбит еще один азербайджанский беспилотник. Всего с начала обострения конфликта их сбито 260, написал Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало на своей странице в Facebook именной список из 44 военнослужащих Армии обороны, «погибших в боях за защиту родины». Как уточняет «Кавказский узел», карабахское военное ведомство не публиковало списков погибших солдат со 2 ноября. Ко 2 ноября Минобороны Нагорного Карабаха сообщило в общей сложности о 1177 погибших военных. Таким образом, их число выросло до 1221.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, несмотря на три перемирия. Азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих потерях. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. По данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 93 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться