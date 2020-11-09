В Армении у границы с Азербайджаном сбит российский вертолет Ми-24

Российский вертолет Ми-24 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном. Два члена экипажа погибли, один выжил и эвакуирован. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России. Вечером Азербайджан извинился за «случайно сбитый» российский Ми-24.

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Вертолет сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении. После попадания ракеты он потерял управление и упал в горах. Инцидент произошел около 17:30 по московскому времени. «Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования», – передает агентство ТАСС сообщение минобороны России.

При этом МЧС Армении уточняет, что вертолет упал в ущелье «на участке сел Ерасх — Паруйр Севак» на юге страны, недалеко от на границы Армении с Азербайджаном.

Вечером официальный Баку признал, что российский ударный вертолет был сбит силами Азербайджана. В специальном заявлении МИД страны отмечается, что Ми-24 был сбит «случайно», поскольку его полет проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Азербайджан принес извинения России в связи с этим «трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», выразив готовность к выплате компесаций.

Как сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на источник в российский силовых структурах, «предположительно, со стороны Нахичевани был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении». Нахичеванская автономная Республика входит в состав Азербайджана.

Министерство обороны России сообщало, что ведет расследование случившегося. «Командованием 102-й российской военной базы (расположенной в Гюмри – RFI) ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету», – говорится в сообщении ведомства.

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