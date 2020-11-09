Пашинян объявил о соглашении о прекращении войны в Карабахе, в здание правительства Армении ворвались протестующие.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Sputnik Армения» опубликовал текст совместного заявления глав Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий. В соответствии с текстом соглашения Армения возвращает часть территорий Карабаха Азербайджану, в регион вводятся российские миротворцы.

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«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненный для меня и нашего народа», – написал Пашинян.

Текст совместного заявления глав Армении, Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе опубликован на сайте «Sputnik Армения». На сайте Кремля и президента Азербайджана пока нет информации о прекращении карабахского конфликта.

Согласно публикации «Sputnik Армения», соглашение предусматривает полное прекращение огня и всех военных действий с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанской стороне до 20 ноября должны перейти «Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики». Кроме этого, «Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу».

«Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», – указывается в тексте. Стороны конфликта должны произвести обмен пленными и «другими удерживаемыми лицами и телами погибших».

Как сообщает «РИА Новости», президент России Владимир Путин выступил с заявлением о прекращении огня в Карабахе. «Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года», – цитирует агентство слова Путина.

Вскоре после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в здание правительства в Ереване ворвались протестующие. По сообщениям корреспондента телеканала РБК на центральной площади столицы Армении, у здания правительства собрались несколько сотен митингующих, недовольных подписанием договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Группа протестующих ворвалась в здание правительства в поисках Пашиняна, которого в здании не было. Протестующие остаются на площади, люди продолжают стягиваться в центр города.

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