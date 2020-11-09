17 партий Армении потребовали отставки Пашиняна на фоне войны в Карабахе

17 оппозиционных партий Армении потребовали в открытом обращении отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за «неспособности власти противостоять внутренним и внешним вызовам» во время военных действий в Нагорном Карабахе. Открытое обращение опубликовало издание Politik.

Реклама Читать далее

В заявлении, в частности, говорится о том, что в период обострения военных действий в Нагорном Карабахе «мы представили многочисленные предложения властям с целью прорыва на политическом, дипломатическом и военном фронтах, в том числе предложения о проведении встреч, которые остались без ответа и невыполненными».

Оппозиционные партии обвиняют Пашиняна в «очевидной неспособности противодействовать внутренним и внешним вызовам». «Людские и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками Армении и, прежде всего, с Российской Федерацией, демонстрируют очевидную несостоятельность нынешних властей», – говорится в обращении.

В связи с этим оппозиция выдвигает требования:

- уход премьер-министра Пашиняна и его правительства, ответственных за сложившуюся катастрофическую ситуацию, на добровольной основе и без потрясений;

- срочное формирование нового органа исполнительной власти, способного добиться прорыва и решения военно-политических проблем.

Обращение подписали такие политические партии как «Свобода», «Национальная безопасность», «Национальная повестка», «Национально-демократический союз», «Национальное согласие», прогрессивная центристская партия «Альянс», «Процветающая Армения», партия «Демократическая альтернатива», «Страна абрикоса», Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн, «Солидарность», «Либерально-демократический союз Армении», Республиканская партия Армении, «Христианско-демократический союз Армении», «Родина», «Единая Армения», «Союз Конституционное право».

Заявление открыто для подписания другими политическими силами, указывается в обращении.

Пашинян заявил о продолжающихся боях за Шуши

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что бои за стратегически важный город Шуши в Нагорном Карабахе не окончены. «Бои за Шуши продолжаются», – написал он на своей странице в Facebook. Ранее пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявлял о том, что армянские силы более не контролируют этот город.

О том, что Азербайджан установил контроль над Шуши, сообщал еще в воскресенье президент страны Ильхам Алиев. В Армении опровергли это заявление и сообщили, что бои за город продолжаются. Позже в Минобороны страны допустили, что исход битвы за Шуши может проясниться уже в понедельник.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться