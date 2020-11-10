«Альтернативы не существовало»: Пашинян заявил, что пошел на прекращение войны по просьбам военных

Никол Пашинян объявил, что принял заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе по просьбам армянских военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе по неоднократным просьбам военных. Об этом говорится в обращении к народу Никола Пашиняна, которое транслировалось у него в фейсбуке. Его цитирует «Интерфакс».

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«Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы», — заявил Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

Он признал, что соглашение не выгодно для Армении, но, если бы он не подписал его, это негативно сказалось бы на боеспособности страны. По словам Пашиняна, «альтернативы подписанию соглашения не существовало».

Глава правительства Армении указал также на ряд проблем в войсках, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства и о нескольких десятках случаев, когда население некоторых районов не позволяло военным передислоцировать войска.

Россия объявила о развертывании миротворцев в Нагорном Карабахе

После объявления о подписании трехстороннего соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе Россия объявила о переброске в зону конфликта миротворческого контингента.

Отмечается, что в состав миротворческой миссии вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Основу российского контингента в Нагорном Карабахе составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа. Штаб российской операции будет базироваться в Степанакерте.

Переброска российских военных осуществляется из Ульяновска на военно-транспортных самолетах Ил-76.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Российские военные останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на тот же срок, если стороны не выразят протест. При этом армянские силы покидают Нагорный Карабах. Об этом говорится в тексте трехстороннего заявления, опубликованным агентством Arminfo.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, в миротворческой миссии будут участвовать и турецкие военные. Однако об этом не упоминается в обнародованном в СМИ соглашении.

Мирный договор и волнения в Армении

Накануне о подписании соглашения с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым объявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он признал, что текст заявления болезнен лично для не него и для армянского народа. «Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», — написал Пашинян у себя в фейсбуке.

В договоре говорится, что война в Нагорном Карабахе прекращается в полночь 10 ноября (по московскому времени). Армения обязана до 20 ноября освободить «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики». До 15 ноября к Азербайджану должен перейти Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район.

То есть под контроль Азербайджана должны перейти территории, занятые Арменией по итогам войны начала 1990-х. Территория собственно Нагорно-Карабахской республики тоже сокращается за счет районов, которые азербайджанские силы заняли в 2020 году. Накануне в НКР признали потерю контроля над стратегически важным городом Шуши.

Столица НКР Степанакерт фактически остается под контролем Армении. Город будет связан с Арменией Лачинским коридором шириной в 5 километров, где будут нести службу российские миротворцы. Коридор при этом не будет затрагивать Шуши. В ближайшие три года должен быть определен план строительского нового маршрута между Степанакертом и Арменией, куда должен быть передислоцирован российский контингент. Азербайджан в свою очередь получает охраняемый Россией коридор к своему анклаву — Нахичеванской области.

В договоре указано, что внутренние перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие территории под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Предусмотрен обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

После объявления о подписании этого соглашения в Ереване начались волнения. Демонстранты ворвались в здание правительства и Национального собрания, требуя отставки Никола Пашиняна. Сообщается, что протестующие избили спикера парламента Арарата Мирзояна, который был госпитализирован с травмами.

Тем временем Никол Пашинян сообщил, что из его резиденции демонстранты украли компьютер, часы духи, водительские права и другие вещи.

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