Карабах: президент Франции выразил поддержку Армении и предупредил Турцию

В специальном заявлении, опубликованном во вторник, 10 ноября, президент Франции «твердо потребовал» от Турции «положить конец провокациям» в зоне карабахского конфликта.

После заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе Эмманюэль Макрон потребовал безотлагательно начать работу по долгосрочному политическому урегулированию конфликта с учетом «интересов Армении». В специальном заявлении, опубликованном во вторник, 10 ноября, президент Франции также «твердо потребовал» от Турции «положить конец провокациям» в зоне конфликта.

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Французский президент приветствовал заявление о прекращении огня и боевых действий в зоне карабахского конфликта совместное заявление, обнародованное минувшей ночью. Заявление сделано от имени президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении. Оно предусматривает немедленное прекращение огня, введение российских миротворцев и передачу Азербайджану ряда территорий, подконтрольных армянским силам.

В заявлении о том, что Париж изучает параметры достигнутого соглашения, также отмечается, что «приоритетом сегодня» является обеспечение «долгосрочного прекращения боев» и соблюдения объявленного прекращения огня.

«Безотлагательно должна быть проведена работа для определения параметров долгосрочного политического урегулирования этого конфликта, которое бы обеспечило сохранение нормальных условий для армянского населения Нагорного Карабаха и возвращение десятков тысяч человек, покинувших свои дома», — говорится в заявлении администрации президента Франции, которое цитирует France-Presse.

«В этот трудный момент Франция — на стороне Армении», — подчеркивается в заявлении, текст которого напоминает об «исторической дружбе» французского и армянского народов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон «продолжит активные консультации с Россией», а также в «самое ближайшее время» проведет переговоры с руководителями Армении и Азербайджана.

В заявлении французского президента содержится также предупреждение Турции, отношения с которой у Франции находятся в остром кризисе и которая открыто поддержала Азербайджан в ходе нынешней войны.

«Франция твердо требует от Турции положить конец провокациям, связанным с Нагорным Карабахом, проявить сдержанность и не совершать никаких действий, которые бы могли помешать возможности переговоров по долгосрочному соглашению между сторонами в рамках Минской группы», — говорится в заявлении президента Франции.

* Минская группа ОБСЕ создана в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Сопредседатели Минской группы — Россия, Франция и США.

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