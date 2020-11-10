Кремль опубликовал текст соглашения по Карабаху. Он отличается от первоначальной версии из СМИ

Кремль опубликовал текст трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Он отличается от версии, которую раньше публиковали СМИ

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Первым текст заявления обнародовало агентство «Sputnik Армения». В заметке говорится, что текст приводится «без изменений и сокращений». Чуть позже этот же текст появился на сайте Arminfo.info. Кремль опубликовал текст заявления днем 10 ноября. При этом обнародованный Кремлем текст значительно отличается от версии, которая ночью появилась в СМИ.

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В версии трехстороннего заявления на «Sputnik Армения» говорится: «Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года».

Этот пункт на сайте Кремля выглядит так: «Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года».

Отличия имеются в том, что касается Лачинского коридора, который должен обеспечивать связи Нагорного Карабаха с Арменией и охраняться российскими миротворцами.

На сайте «Sputnik Армения»: «Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу».

На сайте Кремля отсутствует фраза о том, что Армения «оставляет за собой» Лачинский коридор: «Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации».

Имеются и другие отличия. Например, в девятом пункте, где говорится о коридоре для Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику. В первоначальной версии говорится, что Армения «обеспечивает транспортное сообщение» между западными районами Азербайджана и его эксклавом. В версии на сайте Кремля говорится, что Армения «гарантирует безопасность транспортного сообщения». При этом в обеих версиях уточняется, что «контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».

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