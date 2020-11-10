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Кремль опубликовал текст соглашения по Карабаху. Он отличается от первоначальной версии из СМИ

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Кремль опубликовал текст трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Он отличается от версии, которую раньше публиковали СМИ
Кремль опубликовал текст трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Он отличается от версии, которую раньше публиковали СМИ via REUTERS - SPUTNIK
RFI
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В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с Азербайджаном и Россией соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Первым текст заявления обнародовало агентство «Sputnik Армения». В заметке говорится, что текст приводится «без изменений и сокращений». Чуть позже этот же текст появился на сайте Arminfo.info. Кремль опубликовал текст заявления днем 10 ноября. При этом обнародованный Кремлем текст значительно отличается от версии, которая ночью появилась в СМИ.

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В версии трехстороннего заявления на «Sputnik Армения» говорится: «Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года».

Этот пункт на сайте Кремля выглядит так: «Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года».

Отличия имеются в том, что касается Лачинского коридора, который должен обеспечивать связи Нагорного Карабаха с Арменией и охраняться российскими миротворцами.

На сайте «Sputnik Армения»: «Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу».

На сайте Кремля отсутствует фраза о том, что Армения «оставляет за собой» Лачинский коридор: «Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации».

Имеются и другие отличия. Например, в девятом пункте, где говорится о коридоре для Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику. В первоначальной версии говорится, что Армения «обеспечивает транспортное сообщение» между западными районами Азербайджана и его эксклавом. В версии на сайте Кремля говорится, что Армения «гарантирует безопасность транспортного сообщения». При этом в обеих версиях уточняется, что «контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России».

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