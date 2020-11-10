Россия направила в Нагорный Карабах несколько самолетов с миротворцами

Россия уже отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент. Об этом сообщили в министерстве обороны, передает ТАСС. Ранее Никол Пашинян сообщил, что подписал с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

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Россия на военно-транспортных самолетах Ил-76 отправила в Нагорный Карабах миротворцев и военную технику, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. «Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники», – заявили в ведомстве.

В минобороны также заявили, что российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.

Миротворцы отправились с аэродрома Ульяновска. Основной контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября. Об этом он написал на своей странице в Facebook. В соответствии с текстом соглашения, Армения возвращает часть территорий Карабаха Азербайджану, в регион вводятся российские миротворцы. Вскоре после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в здание правительства в Ереване ворвались протестующие.

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