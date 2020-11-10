«Это предательство и капитуляция»: как Ереван пережил ночь после новости о прекращении боев. Репортаж RFI

После заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подписании соглашения с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые протесты, демонстранты ворвались в здание правительства и в Национальное собрание страны, потребовали отставки Пашиняна и созыва экстренного заседания парламента. Специальный корреспондент RFI в Ереване Сергей Дмитриев побывал перед зданием парламента и поговорил с протестующими о заявлении Пашиняна.

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Сразу же после заявления Никола Пашиняна о подписании соглашения с лидерами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Ереване начались массовые протесты. Буквально через несколько минут жители армянской столицы стали стягиваться к зданию правительства, митингующие ворвались внутрь и разгромили кабинет Пашиняна. Не обнаружив, однако, премьер-министра на месте, толпа отправилась в сторону парламента. Сотни человек собрались у ворот Национального собрания, заблокировав проспект имени советского маршала Баграмяна, и время от времени выкрикивали имя главы правительства.

— Что кричат? — интересуюсь у пожилого мужчины в фетровой шляпе.

— Вызывают Никола, говорят: «иди сюда», — переводит армянин Гагик.

— А у вас какая информация есть, где сейчас премьер наш? — интересуется, в свою очередь, Гагиг. — Так и напишите, что он предатель! Он не имел права так поступать с народом. Это вопрос жизни и смерти. Люди защищали себя. То, что они сделали сегодня, они могли бы сделать месяц назад и столько людей бы не умерло. А теперь уже нельзя так. Армянский народ не тот народ, над которым можно издеваться.

— Что думаете, какая теперь судьба его ждет?

— У него не будет судьбы, я думаю. Он будет изгнан. Армянский народ его не примет никогда. Он хуже, чем Алиев. Я не знаю, что будет. Теперь все начальники должны отвечать за это предательство. И премьер, и президент должны ответить, почему они так обдурачили народ.

— А про Россию что думаете?

— Россия ни в чем не виновата. Это наши лидеры втянули Россию. Но это соглашение — это позор для всего мира. Все должны были признать независимость Карабаха еще давно.

***

С десяток молодых людей в камуфляже, охранявших вход в Национальное собрание, не стали препятствовать сотням демонстрантов и пропустили всех желающих в здание. Протестующие заняли зал заседаний, некоторые хаотично прогуливались по коридорам в поисках представителей власти. С трибуны парламента собравшиеся потребовали созыва экстренного заседания депутатов, а также, чтобы в парламент явился начальник Генштаба Оник Гаспарян.

— Никого нет. Ни депутатов, ни премьера, ни президента, — возмущается женщина средних лет. — А что делать? Мы не знаем. У нас там еще воюют. А нам говорят, что все земли уже отдали.

— А вы что думаете? Нужно соглашаться на мир.

— Конечно, нет. Такого вопроса даже не может быть. Это армянская земля, это наше.

В парлменте Армении в ночь на 10 ноября 2020 г. VIA REUTERS - Vahram Baghdasaryan /PHOTOLURE

— Я, как каждый армянин, считаю своим долгом быть здесь, — говорит еще одна жительница Еревана Сатеник. — Мои братья, мои дети, мои родственники — все воюют. А здесь какой-то кретин решил, что он имеет право продать наш кров, наши земли, наших детей, наших братьев. Я здесь, чтобы сказать: «пошел он куда подальше». Он не имеет права называться армянином.

***

Спустя некоторое время в здании Национального собрания появились несколько оппозиционных депутатов. Аркадий Хачатрян из фракции «Просвещенная Армения» призвал депутатов из парламентского большинства срочно явиться для переговоров.

— Мы здесь в связи с экстренной ситуацией, мы обратились к парламентскому большинству с призывом прийти и обсудить решение сложившейся ситуации, объяснил корреспонденту RFI Хачатрян.

— Что лично вы об этом думаете?

— Когда все соберутся, тогда мы и выскажемся. Это экстренная ситуация и она требует незамедлительных решений. В любом случае, все должны собраться в парламенте и после этого уже решать. Как видите, из руководящей партии тут никого нет, но пришли оппозиционные депутаты, разговаривают с народом.

Когда спикер парламента Арарат Мирзоян все-таки попытался попасть на свое рабочее место, его автомобиль окружила разгневанная толпа демонстрантов и попыталась силой достать спикера из машины. В результате избитого Мирзояна отправили в больницу, а протестующие остались стоять на ступенях парламента и по очереди выступать с проклятиями в адрес правительства.

***

— Мы только что пришли с фронта. 45 дней были там, — рассказывает корреспонденту RFI 25-летний Тигран. — И тут они подписали договор, что хотят отдать все земли и даже больше, чем надо. А кто он такой этот Никол Пашинян, чтобы отдавать наши земли?

— Его сын не умер там, — присоединяется к разговору еще один мужчина в камуфляже. — У нас там много друзей погибло. Если бы его сын там умер, он точно бы не подписал этого. Нас отправили воевать, а сами подписали такой договор. Они точно знали все с самого начала.

— Сегодня утром они заявили, что Шуши вязли, а у меня там друзья воюют, я им звонил, и они говорят: «да, было трудно, но мы воевали, не было ничего такого [о чем говорят власти]. И просто через час они подписали непонятно что. Кто им разрешил? Это мы его [Пашиняна] привели сюда. Благодаря нам он стал премьер-министром, и теперь он встал к нам спиной. Его надо ни больше ни меньше сжечь. Как в Ливии сделали. Они предали нашу Родину.

Перед парламентом Армении. 10 ноября 2020 г. VIA REUTERS - Vahram Baghdasaryan/PHOTOLURE

Мы сейчас говорили с нашими друзьями в Карабахе — все плачут, — рассказывает молодой человек Армен. — До последнего дня, до последней секунды, до минуты, когда он подписал и объявил, все наши войска были совершенно боеспособны, были способны до конца воевать и взять обратно все, что мы отдали в начале войны. Если бы он просто в отставку подал и ушел, то его бы никто не тронул. А то, что он подписал — это капитуляция. Это не договор о мире. Они его так называют, чтобы нас успокоить. Но хрен они нас успокоят.

— Вы сами готовы пойти сейчас воевать?

— Конечно, я записался добровольцем в самом начале войны, 28 сентября, но никто меня не позвал. Мне даже не позвонили! Они заранее все спланировали.

***

— Я приехала из Карабаха, — говорит пожилая женщина Сусанна. — Я 38 дней под бомбами стояла в Степанакерте, чтобы наши ребята, когда возвращались с боев, чтобы их дома ждали матери. А наше правительство предало нас. Они запретили, чтобы ребята воевали, они не давали им оружия. Я многодетная мама, у меня восемь внуков. Я хочу жить на своей земле, у себя дома, чтобы дети не слышали взрывы снарядов. Я прошу все мировое сообщество — оставьте нашу землю нам.

В парламенте Армении в ночь на 10 ноября 2020 г. AP - Dmitri Lovetsky

— Я бы хотел высказаться от имени армянского народа, в эту минуту, когда тысячи и тысячи армян во всем мире наблюдают за этой ситуацией, — торжественно обратился к собравшимся перед входом в парламент журналистам один из участников митинга Эдгар. — Тот позорный разгром и та капитуляция, которая была признана армянским государством, она недействительна. Так как армянское общество, армянская армия и Арцах — все вместе могли оказать достойное сопротивление сопернику и не признавать того позорного факта капитуляции. Мы можем выступить и дать врагу достойный отпор. Армянский народ никогда не признает капитуляции. Я призываю всех армян и весь мир обратить свои взоры на Ереван, посмотреть, что происходит. Мы никогда не признаем этого поражения. Мы должны бороться до конца.

***

Пока собравшаяся посреди ночи толпа требовала от власти объяснений, Никол Пашинян решил ответить в прямом эфире в своем Фейсбуке. Премьер-министр пообещал объяснить причины, побудившие его на подписание соглашения, но только через неделю, чтобы не подвергать, по его словам, опасности людей на линии фронта.

«Я планирую более детально сказать почему, в чем была причина, детально поговорить о событиях последнего месяца, — сказал Пашинян. — Я сейчас не могу это сделать по одной простой причине: потому что сейчас прекращение военных действий в процессе, и если я сейчас скажу что-то, то могу подвергнуть людей опасности […] Хочу, чтобы вы поняли одну вещь: это решение было принято в результате анализа военной ситуации и в результате оценок тех людей, которые больше всего владеют военной ситуацией».

Однако собравшиеся перед парламентом люди уже не слушали, о чем именно говорит премьер-министр — все активно обсуждали, откуда он выходит в эфир. Некоторые вспомнили про премьерскую дачу и решили отправиться туда. Большинство сошлись на том, что в прямой эфир Пашинян выходит уже или из Москвы, или из Сочи, и решили остаться в парламенте до утра, ждать, пока соберутся депутаты.

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