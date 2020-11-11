Алиев объявил о победе Азербайджана в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе Баку в войне в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал во время встречи с военными в госпитале. По словам политика, Азербайджану удалось одержать «блестящую победу» и освободить территорию от «оккупации».

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По словам Алиева, которые приводит РИА Новости, Азербайджан потребует от Еревана компенсации за ущерб, причиненный в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении ранее признал, что подписанное соглашение о прекращении войны в Карабахе является невыгодным для страны, однако альтернативы этому, по его словам, не существовало. «Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы», — заявил он в обращении.

После сообщения об окончании войны в ночь с 9 а 10 ноября в здание парламента Армении ворвались протестующие. Сторонники оппозиции назвали соглашение «предательством» и потребовали отставки главы правительства. Где сейчас находится Никол Пашинян, не сообщается.

Напомним, по итогам соглашения, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией, часть районов Нагорного Карабаха будут переданы под контроль Баку. За соблюдением режима прекращения огня будут следить миротворцы из России.

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