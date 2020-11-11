«Остались мы одни»: участники митинга в Ереване выдвинули ультиматум Николу Пашиняну. Репортаж RFI

Больше сотни человек, в том числе и многие организаторы акции, были задержаны полицией. Позже в МВД сообщили, что все задержанные были освобождены. 11 ноября 2020 г. Ереван

Многотысячный митинг противников премьер-министра Никола Пашиняна прошел в среду, 11 ноября, в Ереване. 17 оппозиционных партий призвали своих сторонников выйти на площадь Свободы, чтобы выразить несогласие с соглашением Пашиняна, Алиева и Путина по Нагорному Карабаху. Более ста человек были задержаны. На митинге побывал специальный корреспондент RFI в Ереване Сергей Дмитриев.

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Несколько тысяч демонстрантов собрались в среду днем на площади Свободы перед зданием ереванской оперы, чтобы потребовать немедленной отставки правительства Никола Пашиняна. Однако, как говорили многие участники митинга, сейчас в Армении нет ни одной политической силы, которая имела бы доверие большинства общества.

«Я пришла на митинг, чтобы Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы он ответил за все, что он натворил с Арменией, за то, что он продал Карабах-Арцах — это моя историческая родина. Мне больно смотреть на то, что он сделал с нашим народом, — говорит одна из участниц митинга Лина. — Я никогда за него не голосовала. Я предчувствовала это еще очень давно.

— Кто вместо Пашиняна должен возглавить правительство?

— Вы знаете, это сейчас не главный вопрос. Лично я хочу ту партию, тех лидеров, которые поведут нашу страну к светлому будущему».

Больше сотни человек, в том числе и многие организаторы акции, были задержаны полицией. Позже в МВД сообщили, что все задержанные были освобождены. 11 ноября 2020 г. Ереван AP - Dmitri Lovetsky

Среди участников митинга было мало молодежи и женщин, на акцию пришло много бывших военных, участников нынешней и прошлых карабахских войн. В вину премьер-министру они ставят, в частности, отсутствие военного опыта.

«У нас в Армении считается, если сын не служил в армии, значит он не мужчина, — говорит 63-летний Андраник Тонуян. — Пашинян, человек, который не служил в армии, не знает, что такое армия, как он может быть главнокомандующим вооруженных сил Армении? Наши ополченцы, солдаты до последней капли крови воевали, защищая родину. А он здесь, в теплом бункере в Ереване».

Сам Андраник имеет большой боевой опыт. «Я с 1988 года начинал освободительное движение Нагорного Карабаха, — показывает мужчина свои фотографии и боевые награды. — И тогда мы добились, что 30 лет Нагорный Карабах был независимой республикой, под защитой армянской армии». Несмотря на свой возраст, Андраник в первый день войны, 27 сентября, отправился вместе со своими сыновьями на фронт.

«Я с моими детьми, мы все втроем, без какого-то приказа, самостоятельно пошли добровольцами на защиту Карабаха, — рассказывает он. — Мои друзья-однополчане мне говорили: „Андраник, ты с ума сошел? Сам идешь и еще и двоих своих сыновей“. А мы и в 1988 году три брата пошли добровольцами на фронт. И сейчас через 30 лет повторяется, опять втроем пошли туда».

10 октября в Мартакерте погиб один из его сыновей. Сам Андраник был ранен 14 октября, также в Мартакерте. Однако, несмотря ни на что, он по-прежнему готов бороться за независимость Карабаха: «Я моим внукам тоже говорю: будьте солдатами. У меня восемь внуков от четырех до 14 лет. Я никогда… мы никогда не допустим… Мы будем сражаться до конца, до последней капли крови, мы не допустим, чтобы опять повторился геноцид армянской нации».

63-летний Андраник Тонуян отправился на фронт добровольцем вместе с двумя сыновьями. Один сын погиб, сам Андраник был ранен. REUTERS - ARTEM MIKRYUKOV

24-летний Тигран, также как и 63-летний Андраник, пострадал на этой войне. На митинг он пришел, хромая, опираясь на костыль. «Меня ранило кассетной бомбой, у меня над головой разорвалось, в ногу осколки. Мои парни еще в более тяжелом состоянии. А меня спас бронежилет, спасла каска, но ногу не спасло. Ну, нормально, заживет», — говорит молодой человек. Тигран — житель Степанакерта, но из-за полученного на фронте ранения приехал на лечение в Ереван: «я сам приехал сюда два дня назад, потому что ранен. Но мой отец — там, и брат сейчас там. Друзья — там, мой отряд тоже там».

«На этот митинг пришли люди, которые поняли, что нас просто предали, — объясняет Тигран. — Те договоренности, которые подписали Путин и Алиев, эту бумагу надо просто сжечь сейчас. Потому что у народа никто не спросил. Я знаю, что там творилось, что эти земли отдадут, было понятно с первого дня. Все наши парни-солдаты спорили с руководством. 400 человек были против того, что говорило руководство. Потому что было понятно, что это не план, это бойня. Но наши командиры молчали, им нечего было нам ответить.

— А в чем были ваши разногласия с командованием?

— Стратегии не было. Вообще ноль. Как будто специально они нас убивали. Просто отдавали приказы идти в бой. Как мясо, без прикрытия. Это сознательное предательство. То, что мы продержались 45 дней, это еще только потому, что люди отказывались выполнять приказы и шли против системы. Ну, а что делать, если система тебя предала? У тебя нет оружия, нет бронежилета, нет каски, но тебя посылают «вперед».

— И вы думаете, если бы не подписали это соглашение, то был бы шанс победить?

— Мы не думаем о победе. Лучше погибнуть там, защищая земли, чем жить так. Да и где жить? У нас нет дома. Тут нам никто дом не даст, и работу не даст. Все у нас осталось там. Все, что люди строили всю свою жизнь, все эти 30 лет, всего этого нет.

— Что рассказывают ваш отец и братья? Какая сейчас обстановка в Карабахе?

— Им не разрешают ничего делать. Тех, кто были в Шуши, просто спустили (город находится на холме над Степанакертом — RFI), отобрали оружие. Никому не разрешают защищать свою родину.

— Почему Шуши не удалось отстоять?

— Отстоять Шуши удалось. То, что говорят, что там азербайджанцы были внутри города — ничего подобного. Я сам был там. Мои братья были там. Я перезванивался постоянно со всеми. В Шуши всегда были наши люди. Чтобы азеры захватили город и поставили свой флаг — такого не было.

— Вы планируете обратно вернуться?

— Да. Точно. Заживет и я тут же вернусь».

Митинг против Никола Пашиняна 11 ноября на площади Свободы в Ереване. REUTERS - VAHRAM BAGHDASARYAN/PHOTOLURE

Собравшиеся на площади люди скандировали «Никол предатель», «Пашинян должен уйти», «Мы не позволим сдачу территорий Азербайджану», а также требовали созыва внеочередного заседания парламента, расторжения соглашения, подписанного Пашиняном. Главным требованием была отставка правительства и премьера.

«Почему мы здесь? Потому что мы против всего того, что сейчас творится, против Пашиняна, против соглашения, против этой безграмотности, против этой подлости, — говорит еще один участник митинга Артак. — Мы за справедливость, за наш народ, за наши земли, за наших мальчиков. Просто душа болит. Я врач, я был там в Карабахе сейчас, я терапевт, я ездил несколько раз туда, отвозил лекарства, купленные за собственные деньги.

— А кого хотите вместо Пашиняна?

— Конкретно никого. Но будет коалиционный совет, выберут кого-то.

— А про войну что думаете? Хорошо, что она прекратилась?

— Что прекратилась — это, конечно, хорошо. Зачем нам такие жертвы? Мир всегда лучше войны, но не такой ценой».

Среди участников митинга было много бывших военных, участников нынешней и прошлых карабахских войн. 11 ноября 2020 г. Ереван REUTERS - ARTEM MIKRYUKOV

Звучали также упреки и в адрес иностранных союзников Еревана. Многие в Армении считают, что западные страны бросили их страну один на один с опасным врагом, который угрожает всей западной цивилизации.

«Премьер-министр не виноват. Ситуация такая была, что со сдачей Карабаха сдалась Европа. Вся Европа, — говорит Спартак Агуджян, пожилой армянин, живущий в Грузии. Он объясняет, что специально приехал в эти дни на свою историческую родину, чтобы отправиться добровольцем на фронт. — Ведь если бы не Карабах, то Стена берлинская так и стояла. И где теперь немцы? И где теперь прибалты? Ведь они получили независимость тоже благодаря Карабаху. Остались мы одни. В Карабахе защищаются все христианские ценности, вся цивилизация. Вся Европа начинается в Карабахе. Нам не нужна ни помощь, ни оружие, ни деньги. Надо просто, чтобы они понимали, что здесь творится».

В отношении Москвы мнения участников акции разделились. Одни считают, что посредничество Путина в мирном соглашении между Алиевым и Пашиняном, это максимум того, что могла сделать Россия. Другие называют Путина таким же предателем, как и Пашинян. «Путин предатель. Он предал и нас, и Россию, — буквально кричит 70-летний Арам. — Это предательство со стороны правительства Армении и со стороны России в лице Путина. Она предавала нас всегда и в этот раз нас предала. Она предала не только Армению, но и весь христианский мир».

Часть демонстрантов ушла с площади Свободы к Дому правительства на площадь Республики. 11 ноября 2020 г. Ереван REUTERS - VAHRAM BAGHDASARYAN/PHOTOLURE

Митинг состоялся, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за действующего в стране военного положения. Больше сотни человек, в том числе и многие организаторы акции, были задержаны полицией. Позже в МВД сообщили, что все задержанные были освобождены. Часть демонстрантов ушла с площади Свободы к Дому правительства на площадь Республики, другая часть протестующих отправилась к Национальному собранию. Перед зданием парламента митингующие приняли резолюцию, в которой дали Пашиняну время до полуночи, чтобы добровольно уйти в отставку. Оппозиционные депутаты объявили, что вечером 11 ноября парламент соберется на внеочередное заседание.

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