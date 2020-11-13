Путин создал в Карабахе центр «гуманитарного реагирования» из сотрудников ФСБ, МЧС и МИД

Владимир Путин перед картой закончившейся на днях войны в Нагорном Карабахе. 13.11.2020

Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 ноября, провел в своей резиденции Ново-Огарево совещание «по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха». Он также подписал указ «О Межведомственном центре гуманитарного реагирования». Кроме того, российский президент подтвердил «полное прекращение» боев в регионе и назвал число погибших и раненых в ходе последней войны.

Реклама Читать далее

«Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4 тысячи человек, раненых — свыше 8 тысяч человек, количество беженцев (…) исчисляется десятками тысяч», — заявил президент РФ.

Как сообщает ТАСС, Путин заверил, что теперь «обстрелы и боестолкновения полностью прекращены» и выразил надежду на то, что словосочетание "нагорнокарабахский конфликт" больше не будет применяться. «Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание (…), надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным», — сказал президент РФ, подразумевая «гуманитарные вопросы».

Согласно опубликованному на сайте Кремля указу о создании «Межведомственном центра гуманитарного реагирования», его основными функциями должны стать: «содействие возвращению граждан, покинувших районы Нагорного Карабаха, в места их постоянного проживания»; «содействие государственным органам Азербайджанской Республики и Республики Армения по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры»; координация «деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи» жителям Нагорного Карабаха; содействие государственным органам Азербайджана и Армении «в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями».

В состав этого центра войдут сотрудники МЧС, МИД, ФСБ, а также «представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти», говорится в указе.

На совещании Путин также выразил надежду на международную поддержку работы российского межведомственного центра, сообщает ТАСС.

«Новая газета» уточняет, что ранее, 10 ноября, стало известно о создании Российско-турецкого мониторингового центра. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, этот центр будет работать в дистанционном режиме, используя технические средства контроля, включая беспилотники. Лавров также уточнил, что «турецкие наблюдатели» будут находиться на азербайджанской территории, а не на территории конфликта, подчеркнув, что «никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет».

Напомним, ночью 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно этому документу, Армения обязуется вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Кроме того, за Азербайджаном остаются территории, занятые его армией в ходе этой шестинедельной войны — в их числе земли, находившиеся в составе НКР, включая стратегически значимый город Шуша.

Наконец, документом предусмотрена отправка в регион почти 2 тысяч российских миротворцев, которые уже, в основном, прибыли на место к 12 ноября. Они должны остаться в Нагорном Карабахе на 5 лет, с возможной пролонгацией мандата.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться