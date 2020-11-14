«Забираем всё, и даже могилы»: как армяне покидают Кельбаджарский район. Репортаж RFI

Расположенный между Арменией и Нагорным Карабахом Кельбаджарский район будет передан под контроль Азербайджана и российских миротворцев первым — 15 ноября. После объявления о соглашении Путина-Алиева и Пашиняна местные жители стали покидать район, вывозить свое имущество и сжигать дома. Армяне со всей страны, наоборот, отправились в Кельбаджарский район, чтобы в последний раз посетить одну из главных христианских святынь Армении монастырь Дадиванк. Специальный корреспондент RFI Сергей Дмитриев побывал в Дадиванке и Кельбаджаре за день до приезда российских миротворцев.

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Северная дорога из Армении в Степанакерт, столицу непризнанного Нагорного Карабаха, спускается серпантином через Карабахский хребет в долину реки Тертер. По узкой дороге тянется бесконечный поток машин: в сторону Армении — обвешанные тюками «Жигули», нагруженные мебелью и домашней техникой старенькие ЗИЛы и УРАЛы, глохнущие на перевале. Некоторые везут заготовленные на зиму дрова, кто не запасся заранее, вырубает деревья прямо вдоль дороги. Колонну тянущихся через перевал машин то обгоняют кареты скорой помощи, до сих пор вывозящие из Карабаха раненых солдат, то тормозят стада коров и овец. Долина затянута дымом — чтобы врагу ничего не досталось, армяне, уезжая, поджигают свои дома. В районе не осталось электричества — рабочие уже заканчивают демонтаж местной ГЭС.

Навстречу беженцам в Карабах спускаются колонны БТРов российских миротворцев, прибывающих в регион, и армянские паломники, решившие в последний раз посетить святые места.

Дадиванк

Монастырь Дадиванк, построенный между IX и XIII веком, — главная святыня армянских христиан, рассказывает протоиерей русской православной церкви в Ереване Владимир Глазачев. Он специально приехал попрощаться с монастырем. «Я сюда часто приезжаю, стараюсь минимум два раза в год бывать. Здесь величайшая древняя христианская святыня — Дада, иногда говорят Дады. Это был ученик апостола святого Фаддея, и ближайший друг апостола Елисея. Они здесь проповедовали. И когда я узнал [про новость о передаче района Азербайджану], то сразу бросился сюда».

Отец Владимир уверен, что даже, если армянам сейчас придется уйти из монастыря, это не будет навсегда. «Я не знаю, какова будет его судьба. Все в руках Божьих. Но это наше. Куда мы уйдем отсюда? Как дальше жить? В 1942 году немцы стояли под Москвой, но война кончилась в 1945-м в Берлине. Да, мы несем сегодня поражение, но это только временно. Мы не хотим никому зла, но мы будем защищаться».

В отличие от отца Владимира молодая женщина Армине из Еревана приехала в Дадиванк впервые, однако также надеется, что этот визит не будет для нее последним. «К сожалению, я тут в первый раз. Но очень верю, что не в последний. Каждый [монастырь] важен для нас, не только этот. Но этот самый старый и он доказывает присутствие армян на этой территории c древних времен, — объясняет Армине. — Не знаю, правильное это решение или нет. Но, наверное, надо беречь жизни. Мои братья все были на передовой. Жизни не можем вернуть, а монастырь можем. Так что может это правильное решение. У меня сын, три годика, я оставила его дома. Но я надеюсь, что однажды он меня сам сюда приведет»

Человек с армянским флагом у монастыря Дадиванк © ASSOCIATED PRESS

Работающий при монастыре строителем Вазген говорит, что посетителей в монастыре всегда бывает много, но в последние дни наплыв особенно большой. Сам Вазген завтра должен покинуть монастырь и деревню, в которой он прожил уже несколько лет. Последние два года он занимался реставрацией монастырских зданий. «Вот эту площадку, вход, ступеньки, основную стену, чтобы церковь не развалилась — это все я сам строил, внутренние работы... Ну, сколько успевал, столько и сделал.

— Все успели?

— Нет. Еще строить и строить здесь. Здесь четыре-пять бригад работало в этом году, восемь — в прошлом.

— Что будет с монастырем?

— Я не знаю. Никто ничего нам не сказал. Завтра уезжаем. Я думаю, они [власти] сами тоже не знают, что будут делать.

— Вы живете здесь?

— У меня дом вот, прямо под церковью. Тяжело говорить.

— Что с домом будет?

— Завтра поджигаем и уезжаем. Здесь никто не останется. 20 лет люди жили, строили. Я всего два года здесь, но у меня жена здесь родилась. Нечего сказать, все расстроены. Завтра не знаем, кто тут будет ходить, что тут будет делать, что будут снимать».

Настоятель монастыря отец Ованнес тем временем проводит групповое крещение детей. «У них последний шанс сегодня, чтобы креститься. Уже три дня, как это началось, все люди хотят, чтобы здесь креститься. Где-то сто человек стоит в очереди, чтобы успеть креститься», — объясняет Вазген. Тем временем перед въездом в на территорию монастыря обустраиваются только что прибывшие в регион российские военные. Местные жители надеются, что российские миротворцы, братья по вере, защитят православную святыню.

Кельбаджар

Вечером 13 ноября один за одним нагруженные скарбом грузовики выезжают из опустевшего города Кельбаджара. Полицейские из соседнего Мартакерта помогают кельбаджарским коллегам выносить имущество из здания местной полиции, банковские служащие «Арцах-Банка» сжигают архивные документы клиентов, военные помогают с переездом местной администрации. Местные армяне не хотят оставлять после себя даже могил близких.

«Мы забираем все, раскапываем наши кладбища и забираем с собой могилы наших предков. Чтобы не повторилась история, они [азербайджанцы] не занимались вандализмом на наших кладбищах, не разрушали могилы», — говорит местный житель Левон, он, как и многие другие его земляки, с началом войны отправился на фронт добровольцем. Когда 11 ноября стало известно о подписании соглашения и сдаче Азербайджану Кельбаджара, Левон вернулся в родное село, что раскопать могилу похороненного еще несколько лет назад сына. «У меня в машине лежит гроб моего сына. Я его перезахороню в Ереване. Он умер несколько лет назад, еще до войны. Я не могу его оставить здесь. Сегодня вечером мы переезжаем, и завтра в Ереване устроим новые похороны», — показывает багажник своего автомобиля Левон.

Бегство жителей из села Ехегнут (Кельбаджарский район) © AP Photo/Dmitry Lovetsky

В Кельбаджаре в эту войну боевых действий не велось. Однако половина села стоит разрушенной. После первой Карабахской войны от каменных домов остались только обломки стен, а их обитатели — местные азербайджанцы и курды — 30 лет назад были вынуждены бежать пешком по заснеженному перевалу в другие районы Азербайджана. В последние годы, по словам местных жителей, в селе жили около тысячи семей. Из них подавляющее большинство переселилось сюда чуть больше 20 лет назад. До первой Карабахской войны азербайджанцы, согласно последней официальной переписи еще советских лет, составляли более 97% от 50-тысячного населения района. Сейчас из них не осталось никого.

Вслед уезжающим из села нагруженным вещами машинам смотрят местные собаки. «А кому они нужны, укладывая сумки в багажник, — пожимает плечами Ашот. — Останутся здесь, новых хозяев ждать».

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