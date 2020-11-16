В парламент Турции внесли законопроект об отправке военных в Азербайджан

Президент Турции Эрдоган запросил у парламента разрешение на отправку солдат в Азербайджан для участия в российско-турецкой миссии по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 16 ноября, запросил у парламента разрешение на отправку солдат в Азербайджан для участия в российско-турецкой миссии по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

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В резолюции, сопровождающей законопроект, говорится, что отправка военных в страну предусмотрена просьбой Азербайджана и соглашением с Россией о создании совместного центра по мониторингу за соблюдением мира в Нагорном Карабахе. Одобрение законопроекта в парламенте не вызывает сомнений, указывает агентство France-Presse.

«В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ», — цитирует документ турецкое агентство Anadolu. В документе также указывается, что отправка турецких военных в Азербайджан «соответствует национальным интересам Турции».

Местоположения миротворческого центра определит Азербайджан, численность военных, рамки их миссии и срок пребывания — администрация президента Турции.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. Стороны договорились, что Баку получает часть территории Нагорного Карабаха, в том числе стратегически важный для республики город Шуши, Агдамский и Кельбаджарский и Лачинский районы Нагорного Карабаха. Соглашение также предусматривает ввод российских миротворцев.

11 ноября главы Минобороны России и Турции подписали меморандум о создании на территории Азербайджана совместного мониторингового центра для миротворческой миссии, который будет следить за соблюдением соглашения и поможет сформировать «основу для урегулирования застарелого конфликта».

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