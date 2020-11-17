«Забирали к себе домой незнакомых людей». Репортаж RFI о карабахских беженцах в Горисе

Первые автобусы с карабахскими беженцами отправились из Еревана в Степанакерт. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян пообещал, что со вторника, 17 октября, южная дорога в Нагорный Карабах через Лачинский коридор начнет функционировать «в безопасном режиме». Однако далеко не все вынужденные переселенцы смогут в ближайшее время вернуться на родину: дома одних оказались полностью разрушены, дома других остались в районах, перешедших под контроль Азербайджана. Специальный корреспондент RFI Сергей Дмитриев побывал в приграничном городе Горис, главном перевалочном пункте для беженцев из Карабаха.

Реклама Читать далее

Горис — небольшой город на юго-востоке Армении в долине одноименной реки, окруженный со всех сторон горами. Расположенный в 20 километрах от границы Горис стал во время войны основным перевалочным пунктом для армянских военных, отправлявшихся на фронт, и для карабахских беженцев, спасавшихся от артиллерийских обстрелов. Несмотря на окончание войны гостиницы Гориса до сих пор заполнены вынужденными переселенцами. Одни не верят в длительный мир, дома других оказались разрушены, третьи жили в районах, перешедших по мирному договору под контроль Азербайджана.

Мария приехала в Горис вместе с двумя дочерями в самый первый день войны. Ее муж и 19-летний сын остались воевать. Ее родной город Аскеран, оказался на первой линии фронта. «Я собрала детей, сама села за руль, хотя у меня даже нет водительских прав, и мы поехали, — вспоминает женщина. — Сначала мы решили ехать в Степанакерт, но потом увидели, что его тоже обстреливают, и уже по пути мы развернулись и поехали через Гандзасар маленькими горными дорогами, и часа за три добрались до Гориса. Вдоль дороги было много народа, все бежали от войны. Мы взяли только свои документы и несколько вещей, чтобы можно было переодеться, это была в основном летняя одежда. Мы думали, что война продлится всего несколько дней. Мы не ожидали, что все так затянется».

Несколько дней назад Мария снова побывала в родном городе, она вернулась туда из-за гибели мужа ее сестры, а заодно забрала зимние вещи. Она считает, что в ближайшие месяцы вернуться домой не получится: «мы вернемся только при условии, если весь Арцах будет признан независимым. Мы не предатели нашей родины, мы не хотим ее оставлять. У нас там до сих пор родственники, многие воевали. Но мы считаем, что там нет будущего, и нет безопасности. Мы ждем, когда нам скажут, что больше нет никакой опасности. Я жду, пока мой сын закончит свою службу в армии, а потом мы решим, что дальше делать».

Первый автобус с беженцами отправляется из Еревана в Степанакерт. 16 ноября 2020 г. AP - Dmitri Lovetsky

По длинным коридорам большой советской гостиницы Гориса разлетаются звонкие детские голоса. Десятки детей уже больше месяца проводят тут целые дни. 13-летняя София, одна из дочерей Марии, перешла в этом году в восьмой класс. Говорит, что в Горисе ей нравится, но родного Аскерана все равно не хватает. «Плачет каждый день, потому что хочет вернуться домой», — обнимает дочь Мария. В этом учебном году в школу София еще не ходила.

Все переселенцы из Карабаха, переехавшие в Армению, должны записать детей в местные школы, рассказывает еще одна беженка Лолита. Однако в связи с карантином все уроки пока проводятся дистанционно. «Хотя множество детей было лишено возможности получать образование, но чтобы дети могли перейти в следующий класс, чтобы не пропустить год обучения, мы на дистанционном обучении и по мере возможности получаем другие знания, всякие курсы, — говорит Лолита, она приехала в Горис вместе со своим 11-летним сыном. — Преподаватели поддерживают связь с детьми. Сейчас много возможностей предоставлено для арцахских армян. Занятость обеспечена».

Лолита Чатарян приехала из Степанакерта 30 сентября: «Мы три дня там оставались, но потом поняли, что это продлится еще долго, — говорит молодая женщина. — Муж остался там, нас отправил». Возвращаться обратно она пока боится. «Я знаю, что нет ни одного человека, который не хотел бы вернуться на свою родину, — объясняет Лолита. — но если ничего не изменится, то с ребенком я туда не вернусь. Мы ждем, чтобы наступил полный мир, чтобы мой ребенок и моя семья были бы в полной безопасности. Пока мы этого не чувствуем».

Горис – небольшой город на юго-востоке Армении в долине одноименной реки, окруженный со всех сторон горами © RFI / SERGEY DMITRIEV

В Горис в начале войны приехали тысячи женщин, детей и стариков из Нагорного Карабаха. Власти Армении размещали беженцев из Карабаха в частных гостиницах и старых советских санаториях, в закрытых из-за коронавируса школах и зданиях администраций. Многих переселенцев забирают в свои квартиры местные жители. Волонтеры собирают гуманитарную помощь и занимаются с детьми.

Несмотря на то, что Горис находится всего в ста километрах от Степанакерта, до начала войны Лолита здесь никогда раньше не была, но сейчас ей здесь нравится. «Горис очень гостеприимный город, люди очень радушные, доброжелательные. Нас всех здесь приняли. Гостиница раскрыла двери перед всеми, кто приехал. Было все бесплатно предоставлено — и жилье, и питание. Власти все организовали, но люди приходили к гостиницам и просто забирали к себе домой незнакомых людей, просто с целью помочь в трудную минуту».

Если у Лолиты еще есть надежда вернуться в родной Степанакерт, то 55-летняя Ида Микаэлян уже вряд ли когда-то увидит свой дом в селе Тох. Гадрутский район, из которого бежала в начале войны женщина, по мирному соглашению Путина-Алиева-Пашиняна переходит под контроль Азербайджана. «Я даже не хочу верить всему, что произошло. Придется где-то здесь, в Армении оставаться, искать работу. Я там прожила всю жизнь, там родилась, там моя родня, там мои предки похоронены. Уезжала только на учебу — в медучилище в Грозный, потом вернулась и 30 лет проработала медсестрой. Смириться с тем, что произошло невозможно. Я не знаю, что происходит. Это предательство».

Карабахские беженцы в гостинице Гориса смотрят интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 16 ноября 2020 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Ида вспоминает советские годы, когда в ее селе армяне и азербайджанцы жили вместе: «тогда было по-другому. Мы жили вместе. Школа была азербайджанская, директор школы был ихний, главврач — ихний». По ее словам, конфликт в селе начался в конце 1980-х, после событий в Сумгаите. «В 1988-м началось все. В первую ночь они зарезали одну семью, после этого все и началось. Мы никогда не нападали, мы только защищались. И сейчас защищаемся». Во время первой войны Ида не уезжала из родного села: «в течение всей войны — почти пять лет — мы были там, дома, в лес только уходили на несколько дней. На этот раз было все иначе, по-другому: наемники, террористы, артиллерия. Мы не хотели уходить, но пришлось. Мы думали, что всего на несколько дней».

По данным властей Армении, с начала боевых действий в Нагорном Карабахе свои дома вынуждены были покинуть около 90 тысяч человек, то есть примерно две трети населения непризнанной республики. Точное число беженцев, которые остаются в Горисе, местные власти не сообщают. Некоторые из переселенцев уезжают в другие города Армении или в Россию, другие запасаются теплыми вещами и планируют зимовать в Горисе.

В начале октября центральная площадь и здание городской администрации были завалены гуманитарными грузами и наполнены людьми, спасавшимися от войны. Спустя месяц, город уже почти вернулся к нормальной жизни. «Большинство забрали вещи и уехали в столицу. Некоторые планируют уехать в Россию, там у многих родственники, там можно найти работу, — говорит беженка Мария. — В Карабах пока мало кто возвращается. Все ждут, что будет происходить дальше, как будет выполняться соглашение, как будут делить территории. Все ждут какой-то определенности».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться