Франция призвала Россию «устранить неясности» в соглашении по Нагорному Карабаху
Опубликовано:
Роль Турции в карабахском конфликте и его урегулировании, проблема иностранных боевиков, судьба беженцев, переговоры о статусе Нагорного Карабаха. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан перечислил вопросы, по которым Франция ожидает от России разъяснений после заключения 9 ноября соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. О необходимости «устранить неясности», связанные с этим соглашением, глава МИД заявил во вторник, 17 ноября, отвечая на вопросы депутатов парламента Франции.
«Прекращение огня (в Нагорном Карабахе) было необходимо для спасения тысяч жизней (…) Но остаются неясности», — заявил Жан-Ив Ле Дриан, выступая во французском Национальном собрании в этот вторник.
«Необходимо устранить неясности по беженцам, разграничению (линии) прекращения огня, по присутствию Турции, выводу иностранных боевиков и началу переговоров о статусе Нагорного Карабаха», — сказал глава французской дипломатии, отвечая на вопросы и критику депутатов в рамках «правительственного часа».
Как сообщает France-Presse, на заседании прозвучали обвинения в бездействии в адрес руководства Франции, западных стран и Минской группы ОБСЕ. Подписанное под эгидой России соглашение о прекращении огня в Карабахе «закрепляет выход Запада из всех дипломатических процессов на Кавказе», — цитирует AFP слова депутата от правой оппозиции Ги Тесье.
По словам министра Жан-Ива Ле Дриана, все проблемные вопросы будут подняты в среду, 18 ноября, в Москве на совещании сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (России, Франции и США).
В минувший понедельник, 16 ноября, вопросы карабахского урегулирования Жан-Ив Ле Дриан обсуждал в Париже с госсекретарем США Майком Помпео. Содержание переговоров СМИ сообщили американские дипломаты в ходе брифинга. Главы дипломатий двух стран «отдали должное» действиям Москвы, которые привели к прекращению огня. При этом у Франции и США остается «много вопросов, требующих ясности» со стороны России по поводу «параметров соглашения» — в том числе и роли Турции».
Турция, вооружавшая Азербайджан, открыто его поддерживала в ходе нынешней войны, а теперь объявила о своем участии в совместном с Россией мониторинге соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе. Турция также готовится официально отправить в Азербайджан своих военных. В ходе войны Баку и Анкара открыто отвергли традиционный формат карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ, выступив за силовой путь решения проблемы.
Франция (а также Россия) официально заявляли, что располагают информацией об участии в нынешней карабахской войне протурецких вооруженных формирований, переброшенных из Сирии. Французский президент Эмманюэль Макрон сообщал об этом еще 1 октября.
«Уход иностранных боевиков, развернутых в зоне конфликта, является ключевым элементом для (восстановления стабильности в регионе», — заявил France-Presse 17 ноября французский дипломатический источник.
10 ноября, сразу после вступления в силу соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал безотлагательно начать работу по долгосрочному политическому урегулированию конфликта с учетом «интересов Армении», а также «твердо потребовал» от Турции «положить конец провокациям» в зоне конфликта.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться