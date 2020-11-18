Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей

США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей и укреплении демократических институтов. Об этом 17 ноября у себя в твиттере написал госсекретарь США Майк Помпео, прибывший с официальным визитом в Грузию в рамках своего международного турне.

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«У США и Грузии тесные отношения, основанные на нашей общей приверженности свободе и независимости. Мы готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей и укреплении демократических институтов», — написал госсекретарь США по прибытии в Тбилиси.

18 ноября Майк Помпео встретился в Тбилиси с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. По итогам встречи с Саломе Зурабишвили Майк Помпео заявил, что США «непоколебимо поддерживают суверенитет Грузии перед лицом российской оккупации».

Ранее неназванный американский чиновник подчеркнул в интервью агентству France-Presse, что с размещением российских военных в зоне карабахского конфликта Грузия «еще более решительно настроена продемонстрировать, что она является прозападной демократией».

Саломе Зурабишвили в ходе встречи с Майком Помпео в свою очередь подчеркнула, что «нашему региону и миру нужен мирный, стабильный и демократический Кавказ» и выразила надежду, что сотрудничество Тбилиси и Вашингтона выйдет на новый уровень, и начнутся переговоры о свободной торговле, передает портал «Новости-Грузия».

После встречи с президентом Грузии Майк Помпео отправился в правительственную резиденцию, где провел переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел. На этой встрече обсуждалась в частности важность открытых и честных выборов. Майк Помпео также встретился с представителями патриархии и гражданского общества.

Сообщается, что заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер остался в Тбилиси после отъезда американской делегации для отдельной встречи с лидерами грузинской оппозиции. Во время визита Помпео оппозиция устроила молчаливую акцию в центре Тбилиси, чтобы выразить протест против итогов парламентских выборов, которые оппозиция не признает. По данным ЦИК, на выборах 31 октября победила «Грузинская мечта». Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляет о многочисленных фальсификациях и о намерении бойкотировать второй тур.

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