Премьер Армении Пашинян объявил о подготовке реформы армии

Премьер Армении объявил, что реформа армии необходима на фоне войны в Нагорном Карабахе. На фото: Пашинян посещает центральный военный госпиталь Минобороны. Ереван. 23.10.2020.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу, 21 ноября, о том, что после недавней войны в Нагорном Карабахе страна «стоит перед необходимостью» реформирования своих вооруженных сил. Накануне был назначен новый министр обороны Армении.

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Как сообщает агентство РИА-Новости, заявление премьера Пашиняна прозвучало, когда он представлял коллективу министерства обороны нового главу ведомства Вагаршака Арутюняна, который накануне сменил занимавшего этот пост (с 10 мая 2018 года по 20 ноября 2020 года) Давида Тонояна.

«Мы должны серьезно проанализировать произошедшее, понять, где мы ошиблись, (…) и должны из тех ошибок сделать выводы. И вообще, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования вооруженных сил и армии», — заявил Пашинян.

Премьер Армении уточнил, что необходимость коренных изменений в армянской армии связана с деятельностью Турции в Нагорном Карабахе, миротворческой миссией России и послевоенной обстановкой, сообщает «Коммерсант». «Считаю, что за короткий период мы подготовим новый пакет реформ», — сказал глава армянского правительства.

В Армении после подписания 10 ноября соглашения о мире в Нагорном Карабахе не прекращаются протесты. Протестующие требуют отставки Пашиняна, обвиняя его в «предательстве». Сам господин Пашинян объяснял, что у него не было другого выхода, и что на необходимости перемирия более всего настаивали армянские военные.

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