Парламент Азербайджана призвал исключить Францию из группы посредников по Нагорному Карабаху.

Накануне Сенат Франции проголосовал за резолюцию, призывающую «признать Нагорно-Карабахскую Республику». Резолюция носит рекомендательный характер. Присутствовавший на этих дебатах представитель МИДа Франции, отметил, что подобное признание не будет «ни полезным, ни эффективным».

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В четверг, 26 ноября, парламент Азербайджана призвал исключить Францию ​​из Минской группы, ответственной за посредничество в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. В резолюции азербайджанские депутаты рекомендовали своему правительству «попросить ОБСЕ (Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе) исключить Францию ​​из числа сопредседателей Минской группы». Они также призывают правительство «пересмотреть политические (...) и экономические отношения» Баку с Францией.

Минская группа ОБСЕ, основанная в 1990-х годах после первой войны между Арменией и Азербайджаном, отвечает за посредничество в процессе мирного урегулирования в Нагорном Карабахе. Сопредседателями Минской группы являются Франция, США и Россия.

Решение азербайджанских депутатов было принято на следующий день после голосования французскими сенаторами текста, призывающего к «признанию Нагорно-Карабахской Республики». Сенат также осудил «военную агрессию Азербайджана, проведенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников» и потребовал «немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-Карабахском регионе с 27 сентября 2020 года».

26 ноября посол Франции в Баку Закари Гросс был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. «Во время встречи ему была вручена нота протеста по поводу принятия французским Сенатом резолюции о "необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики"», – говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Азербайджана.

«Французский посол был проинформирован о нарушении Сенатом принципов международного права, Хартии ООН, Хельсинской конвенции и резолюций, принятых Советом безопасности ООН в 1993 году», – указывается далее.

Вечером 25 ноября посол Франции в Азербайджане написал в Twitter, что голосование во французском Сенате не является политикой французского правительства. «Сегодня вечером в Сенате Франции произошло следующее: министр французского правительства заявил: "Политика французского правительства не заключается в признании в одностороннем порядке Нагорно-Карабахской Республики"», – говорится в сообщении.

So to be clear.

Again.

What happened this evening, in heart of the French Senate, is that a French government Minister declared that :



"The policy of the French government is =not= to unilaterally recognise the Republic of Nagorny Karabakh".@AzerbaijanMFA — Zacharie Gross (@GrossZacharie) November 25, 2020

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