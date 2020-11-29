В Ереване прошел марш в поддержку родственников пропавших без вести солдат

В воскресенье, 29 ноября, в Ереване прошел марш единства в поддержку родственников пропавших без вести и погибших военнослужащих, организованный армянскими деятелями культуры.

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Собравшиеся несли фотографии родных и плакаты «Помогите нам найти наших пленников». Они передали письмо в посольство России на имя посла Сергея Копыркина с просьбой о «личном вмешательстве» в процесс обмена пленными и телами погибших.

Как сообщает издание «Новости-Армения», один из организаторов акции, известный актер Грант Тохатян заявил, что планируются шествия к зданиям посольств и других стран, в частности, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В субботу около тридцати родственников пропавших без вести солдат уже ненадолго заблокировали улицу в центре Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, прежде чем делегацию принял президент сепаратистской республики Арцхак Араик Арутюнян.

Премьер Никол Пашинян также несколько раз встречался в здании правительства с родителями пропавших солдат и рассказал, что для поиска без вести пропавших создана специальная Межведомственная комиссия.

Он также опубликовал на своей странице в facebook заявление, в котором призвал страну к единству, чтобы как можно скорее решить вопрос с возвращением пленных. «Нужно бороться со всей силой, но не друг против друга, а вместе. Решение вопроса ускорится только тогда, когда не будет внутренних столкновений. А кто в чем виноват и за что должен нести ответственность, обязательно выяснится, но сейчас нужно сосредоточиться на решении вопроса, а не на борьбе друг с другом. В этом я убежден», — написал Пашинян.

Точные данные о количестве военнопленных неизвестны. Один из организаторов марша в Ереване, режиссер и продюсер Рубен Мхитарян призвал обнародовать любые имеющиеся сведения относительно пленных, отправлять информацию организаторам шествия, публиковать в своих социальных сетях.

Напомним, что согласно подписанному 9 ноября договору о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе должен быть произведен обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Армения считает, что Азербайджан намеренно затягивает этот процесс.

Армения признала, что в ходе конфликта погибло более 2300 солдат, среди погибших есть несколько неопознанных тел. Международный комитет Красного Креста (МККК) отвечает за процесс эвакуации тел под защитой российских миротворцев.

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