Анкара объявила о завершении переговоров по центру мониторинга в Нагорном Карабахе

Турция заявила об успешном завершении переговоров по совместному с Россией центру мониторинга в Нагорном Карабахе. Как заявили в министерстве обороны Турции, соглашение о его создании уже подписано, а все детали «согласованы» с Москвой.

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В каком формате будет работать совместный российско-турецкий центр мониторинга, официальные источники не сообщили. Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что турецкие войска не будут присутствовать на территории Карабаха, а центр будет находится в Азербайджане.

По словам Лаврова, центр будет располагаться на территории, «не приближенной к Карабаху», а миротворцы из Турции попасть в регион, о которой говорится в соглашении о прекращении огня, не смогут.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в Нагорном Карабахе будут присутствовать не только российские, но и турецкие миротворцы. Однако в соглашении о прекращении конфликта в регионе о военнослужащих Турции не говорится.

Напомним, что во время конфликта в Нагорном Карабахе Турция поддерживала Азербайджан. В Анкаре грозились «без колебаний» оказать военную помощь Баку, однако такой просьбы со стороны Алиева так и не поступило. СМИ также сообщали о наемниках из Сирии, которые могли быть переброшены в Нагорный Карабах при поддержке Турции.

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