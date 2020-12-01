Лачинский район Нагорного Карабаха перешел под контроль Баку

Флаг непризнанного Нагорного Карабаха на блокпосту между Нагорным Карабахом и Кельбаджарским районом, перешедшим 25 ноября под контроль Азербайджана.

Лачинский район Нагорного Карабаха, который ранее занимали вооруженные силы Армении, 1 декабря официально перешел под контроль Азербайджана. Это произошло в рамках соглашения о прекращении огня. Ереван сохранил за собой контроль над так называемым Лачинским коридором – пятикилометровым ущельем, по которому проходит соединяющая Армению с Нагорным Карабахом дорога.

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Лачинский район – последний из трех секторов, который, согласно подписанному трехстороннему соглашению, Армения должна была передать под контроль Баку. На сайте министерства обороны Азербайджана разместили видео, на котором танки и другая военная техника вошли в район ночью под национальным флагом.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что за соблюдением договоренностей и режима прекращения огня, как и говорится в соглашении, следят российские миротворцы. Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашеков, наблюдение ведется «круглосуточно», а повторных столкновений между сторонами конфликта зафиксировано не было. Российские военнослужащие также патрулируют Лачинский коридор, находящийся под контролем Армении.

Переход Лачинского района под контроль Азербайджана — последний из ключевых пунктов трехстороннего соглашения между Баку, Ереваном и Москвой. Его выполнение фактически означает полную реализацию договоренностей.

Ранее Лачинский район, также как Агдамский и Кельбаджарский районы, покинули местные жители. Многие из них сжигали дома и личные вещи, которые беженцы не могли взять с собой. Лачинский район стал подконтролен непризнанной Нагорно-Карабахской Республике в 1992 году.

Напомним, трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху было подписано 9 ноября 2020 года после вооруженного конфликта между Армений и Азербайджаном. В Баку его назвали «победой» в войне, а Ереване оппозиция посчитала его «позорным» и потребовала отставки правительства во главе с Николой Пашиняном.

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