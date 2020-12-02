Сирийская обсерватория прав человека заявила о возвращении из Карабаха в Сирию более 900 боевиков

Более 900 боевиков вернулись в Сирию после завершения военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 2 декабря, заявили в Сирийской обсерватории прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

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В организации рассказали, что «более 900 боевиков из протурецких группировок несколькими волнами вернулись в Сирию», последняя волна возвращений была 27 ноября. Как уточняет глава обсерватории Рами Абдель Рахман, боевики вернулись на находящиеся под турецким контролем территории на севере Сирии — Африн, Эль-Баб и Джераблуз. По его прогнозам, еще несколько групп вернутся из Карабаха. В сообщении, размещенном на сайте обсерватории, говорится, что азербайджанские власти не позволили боевикам остаться на территории страны или Нагорного Карабаха.

По данным обсерватории, воевать на стороне Азербайджана были отправлены 2580 боевиков, 293 из них были убиты в ходе боевых действий. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отвергает обвинения в том, что Анкара направляла сирийских боевиков в Карабах, чтобы сражаться на стороне Баку.

Франция выступила за ведение международного наблюдения за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. Агентство France Presse ссылается на источник в дипломатических кругах Франции, отмечавший в ноябре, что возвращение иностранных боевиков, в том числе сирийских, является одним из ключевых факторов стабильности в Карабахе.

9 ноября стороны конфликта в Нагорном Карабахе при содействии России подписали соглашение о прекращении боевых действий. В соответствии с текстом соглашения, Армения передает часть территорий Карабаха Азербайджану, в регион вводятся российские миротворцы.

Заключение этого договора спровоцировало волну протестов в Армении. 2 декабря служба национальной безопасности Армении сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении почти 50 человек, принимавших участие в протестных акциях. Им вменяется организация беспорядков и попытка насильственного изменения конституционного строя.

2 декабря президент России Владимир Путин на сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности призвал поддержать премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, Пашинян был вынужден принять сложное решение, подписав соглашение. «Наша задача в том, чтобы поддержать сейчас и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, который оказались в трудной жизненной ситуации», — приводит слова Путина агентство «Интерфакс».

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