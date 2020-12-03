Азербайджан впервые официально обнародовал число погибших в Нагорном Карабахе

Азербайджан официально заявил о гибели 2873 военнослужащих в ходе боев в Нагорном Карабахе.

В четверг, 3 ноября, Азербайджан впервые официально заявил о гибели 2873 военнослужащих в ходе боев в Нагорном Карабахе.

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Эти данные Азербайджан публикует впервые, ранее объявлялось лишь о жертвах среди гражданского населения, составивших 93 человека. По сообщению Министерства обороны Азербайджана, еще около ста военных пропали без вести, а 1245 человек находятся на лечении.

Армения, со своей стороны, еще в середине ноября сообщала о гибели более двух тысяч военнослужащих. На сегодняшний день точная цифра составляет 2718 человек. Конфликт также унес жизни пятидесяти мирных жителей. Опознание тел проводится с обеих сторон.

Около 90 тысяч человек, или 60% населения Нагорного Карабаха, покинули этот горный анклав во время боевых действий, продолжавшихся с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

По условиям соглашения о прекращении огня Армения обязалась передать Азербайджану три района — Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский, которые образовывали буферную зону вокруг Нагорного Карабаха и не находились под фактическим контролем Армении с 1994 года. Вывод армянских вооруженных сил из последнего — Лачинского — района уже завершился 1 декабря в соответствии с установленным графиком. Еще четыре приграничных района были захвачены азербайджанскими войсками в ходе боевых действий, в том числе города Шуша и Гадрут.

В Азербайджане исход войны воспринимается, как победа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ознаменование этой победы 10 декабря в Баку пройдет большой военный парад.

В четверг, 3 ноября, официальный представитель президента Турции объявил, что главный союзник президента Азербайджана Ильхама Алиева, президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Азербайджан 9—10 декабря с двухдневным визитом и, как ожидается, примет участие в параде.

В Армении соглашение о прекращении огня большая часть населения считает «капитуляцией». Часть оппозиции требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тем не менее, это соглашение позволило Арцаху выжить и прекратило кровопролитие.

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