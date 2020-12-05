В Ереване прошла массовая манифестация с требованием отставки Пашиняна

В Ереване прошла массовая манифестация с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 5 декабря 2020 г.

В субботу, 5 декабря, в центре Еревана прошла массовая акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По предварительным подсчетам, в акции приняли участие более десяти тысяч человек.

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Это самая крупная манифестация с момента подписания 9 ноября соглашения о прекращении огня после шести недель войны в Нагорном Карабахе. Протестующие несли флаги Армении и Нагорного Карабаха и фотографии солдат, погибших на передовой. Протестующие требовали отставки премьер-министра Пашиняна, скандируя «Никол, уходи», многие несли плакаты с надписью «Никол — предатель».

Акции протеста охватили страну после того, как 9 ноября было подписано соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по которому Ереван обязался передать Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы спорного анклава.

Оппозиция назвала это актом капитуляции, обвинив Никола Пашиняна в предательстве. Сам премьер утверждает, что иного выхода, кроме как заключить перемирие на данных условиях, у него не было.

Владимир Путин в среду, 2 декабря, выразил свою поддержку Николу Пашиняну. Эти «решения, конечно, болезненные, но еще раз подчеркну: необходимые, требовали большого личного мужества от премьер-министра», — заявил Владимир Путин на заседании сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

В субботу, 4 декабря, Никол Пашинян выступил с телеобращением, в котором заявил, что не собирается уходить в отставку и что приоритетом правительства сейчас является организация возвращения военнопленных и тел погибших.

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