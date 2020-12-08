Ультиматум закончился: армянская оппозиция объявила о новых протестах против Пашиняна

В Ереване прошла массовая манифестация с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 5 декабря 2020 г.

В Армении в полдень во вторник, 8 декабря, истек срок ультиматума, объявленный оппозиционными партиями премьер-министру страны Николу Пашиняну. Согласно требованиям протестующих, глава правительства должен был покинуть свой пост до полудня. Противники Пашиняна объявили о новых акциях протеста.

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Очередное требование об уходе было озвучено во время акции протеста в Ереване, которая прошла 5 декабря. Ишхан Сагателян из партии «Дашнакцутюн», которая занимает 16 мест в парламенте страны, заявил, что в случае отказа Пашиняна в стране начнутся акции гражданского неповиновения, а противники премьер-министра «отстранят его сами».

Ранее президент Армении Армен Саркисян призвал к отставке кабинета министров и главы правительства, а также проведению внеочередных парламентских выборов. Однако депутаты не смогли провести внеочередное заседание парламента для того, чтобы обсудить эти предложения. Из-за отсутствия в зале заседаний правящей партии «Мой шаг» кворума членам Национального собрания достичь не удалось.

Во время очередной акции протеста 8 декабря протестующие перекрыли центральные улицы Еревана, а также парализовали работу подземного общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена. Полиция заявила о задержании более 30 человек.

Напомним, политический кризис в Армении начался после подписания соглашения по Нагорному Карабаху Арменией, Азербайджаном и Россией. Согласно тексту документа, часть районов отошла под контроль Баку. В Ереване сторонники оппозиции назвали договоренности «позорными» для Армении.

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