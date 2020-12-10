Эрдоган принял участие в военном параде в Баку

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган на военном параде в Баку, 10 декабря 2020 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан для участия в четверг, 10 декабря, в военном параде в Баку, который азербайджанская сторона организовала в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Министерство обороны Азербайджана указывало, что в параде примут участие более трех тысяч военнослужащих и порядка 150 единиц военной техники. Отмечалось, что на параде покажут «часть военных трофеев, захваченных у противника». Как отмечает турецкое агентство «Анадолу», в центре Баку маршируют и турецкие военнослужащие.

В администрации Эрдогана перед его поездкой в Баку заявили, что этот визит — возможность вместе отпраздновать «славную победу над Арменией». Как указывают в Анкаре, эта поездка позволит «братским странам» укрепить связи и провести переговоры о продвижении «законных требований» Азербайджана на международной арене, передает France-Presse.

Итоги войны в Нагорном Карабахе, завершившейся месяц назад подписанием трехстороннего соглашения, стали геополитической победой Турции, значительно укрепившей ее позиции на Кавказе. Россия, для которой Южный Кавказ исторически был важнейшей геополитической сферой влияния, произошедшее обернулось, по оценкам аналитиков, поражением, в том числе и военным, что ставит под вопрос способность российских военных сил сохранять роль гаранта стабильности в регионе.

Накануне на совместной пресс-конференции глав МИД Франции и Армении Жан-Ива Ле Дриана и Ары Айваязяна глава французской дипломатии еще раз подчеркнул, что в нынешнем «сложном контексте Франция на стороне Армении». Недавно обе палаты французского парламента приняли резолюции с требованием признать независимость Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что признание независимости Нагорного Карабаха «усложнит мирный процесс» и «прекратит роль Франции в качестве посредника» в урегулировании конфликта.

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