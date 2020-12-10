Amnesty International призвала к расследованию военных преступлений в Нагорном Карабахе.

Неправительственная организация Amnesty International призвала в четверг, 10 декабря, к независимому расследованию, чтобы найти виновных в военных преступлениях, совершенных во время недавних боевых действий в Нагорном Карабахе. В заявлении организации, в частности, говорится о жестоком обращении с военнопленными.

Реклама Читать далее

Как говорится в заявлении Amnesty, правозащитники проанализировали 22 видеозаписи, показывающих «внесудебные казни, жестокое обращение с военнопленными и другими пленными, а также осквернение тел солдат противника». Организация уточняет, что она проверила подлинность с помощью технических средств, которые доказали отсутствие фальсификации. По данным Amnesty, жестокое обращение было также подтверждено независимым медицинским экспертом.

Преступники, а также офицеры, которые заказывали, санкционировали эти преступления или допускали их, должны быть привлечены к ответственности, заявил представитель Amnesty International Денис Кривошеев. Он также призвал Азербайджана и Армении провести «независимые» и «беспристрастные» расследования.

Как указывает организация, речь идет о видеозаписях, опубликованных в мессенджере Telegram, на которых запечатлены ужасающие, по словам правозащитников сцены. В пресс-релизе организации приводится пример сцены обезглавливания, которым командует человек в азербайджанской военной форме, а также сцена, в которой азербайджанскому пограничнику перерезают горло.

«Коллеги из Amnesty рассказывают о многочисленных преступлениях, человеческом страдании, жестокости. В этом нет ничего нового. Но это превосходит худший, невообразимый ужас», — написал в своем твиттер-аккаунте Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии, добавив, что даже говорить об увиденном является травмирующим опытом.

Colleagues at #Amnesty speak of many crimes, and human suffering and cruelty is nothing new. But this defies worst, unspeakable horrors. Traumatizing even to speak about https://t.co/O4pGH1p4Q2 — Denis Krivosheev (@KrivoshD) December 10, 2020

Продолжавшиеся шесть недель столкновения в Нагорном Карабахе унесли жизни более 5000 человек и завершились в ноябре подписанием мирного соглашения при посредничестве России. 9 декабря Армения и Азербайджан обвинили друг друга в бомбардировках жилых районов и применении запрещенного фосфорсодержащего оружия в ходе боевых действий.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться