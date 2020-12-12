Нагорный Карабах: Россия и Армения сообщили о нарушении режима прекращения огня

Флаг непризнанного Нагорного Карабаха на блокпосту между Нагорным Карабахом и Кельбаджарским районом, перешедшим 25 ноября под контроль Азербайджана.

Представители России и Армении заявили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. По данным Министерства обороны РФ, 11 декабря миротворцы зафиксировали один инцидент в Гадрутском районе. В Армении обвинили Азербайджан в «наступлении» на юге Нагорного Карабаха 12 декабря, а в Баку ряд СМИ рассказал о «провокациях» со стороны Еревана.

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Как заявили в пресс-службе военного ведомства Армении, Азербайджан восстановил наступательные действия в районе населенных пунктов Старый Таглар — Хцаберд на юге Нагорного Карабаха. В армянском министерстве обороны подчеркнули, что армия принимает «адекватные меры», однако не привели подробностей.

«С раннего утра руководство миротворческих сил полностью осведомлено о происходящих событиях», — заявила в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Мане Геворкян.

Как передает агентство France-Presse, в непризнанной республике сообщили о трех раненых армянских военных.

Представители российской стороны подтвердили факт нарушения режима прекращения огня, однако в заявлении ведомства утверждается, что инцидент произошел 11 декабря. Миротворцы продолжают наблюдение за обстановкой в регионе.

11 декабря азербайджанское издание haqqin.az с пометкой «срочно» сообщило, что армянские военнослужащие устроили «провокацию» против военнослужащих Азербайджана. Деталей случившегося журналисты также не привели.

Сообщения о нарушении перемирия поступили в момент визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе. В субботу международные посредники встретились в Баку с президентом Азербайджана И. Алиевым.

Напомним, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе был введен в начале ноября. По соглашению Армении, Азербайджана и России в регион были введены миротворческие силы РФ. В Баку достигнутые договоренности называют «победой», а часть территорий, ранее подконтрольных Еревану, были переданы Азербайджану. В Армении после заключения соглашения начался политический кризис, а оппозиция потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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