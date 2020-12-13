Азербайджан сообщил о «проведении антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе

В воскресенье, 13 декабря, Армения заявила, что шесть ее военнослужащих получили ранения в ходе субботнего нарушения соглашения о прекращении огня. Азербайджан, накануне обвинивший Армению в «провокациях», в воскресенье заявил, что нарушение перемирия произошло в результате проведения антитеррористической операции.

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Министерство Армении обвинило Баку в нападении на два селения с применением «бронетехники» и «тяжелой артиллерии». «В результате нескольких часов боев противнику удалось войти в село Хин-Тагер, а также вплотную приблизиться к селу Хцаберд. В результате возобновления боевых действий из-за азербайджанской провокации у армянской стороны шесть раненых, у противника есть потери», — говорится в заявлении.

Эти два населенных пункта, расположенные в Гадрутском районе, граничат с новой демаркационной линией, разделяющей на юге Карабаха два лагеря с момента заключения соглашения о прекращении боевых действий.

Минобороны России также подтвердило факт нарушения режима, не называя виновной стороны. Президент Армении Армен Саркисян потребовал созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Азербайджан накануне, в свою очередь, обвинил Армению в «провокациях». В заявлении, размещенном на сайте Минобороны Азербайджана 12 декабря, говорилось: «Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня».

В воскресенье, 13 декабря, Азербайджан объяснил инцидент проведением антитеррористической операции в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. По заявлению Баку, операция была направлена «против армянских военных, оставшихся в местных лесах и совершавших в последние дни террористические атаки и саботаж против мирных жителей и азербайджанских военных».

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