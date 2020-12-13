Пашинян сообщил о возможном участии турецкого спецназа в нападении в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в нападении на позиции армянских военных в Нагорном Карабахе мог принимать участие спецназ Турции. По словам политика, в результате атаки пострадали шесть армянских военнослужащих, а часть территории Гадрутского района перешла под контроль Баку вопреки трехстороннему соглашению.

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«На участке сел Хцаберд, Старый Таглар наши позиции подверглись вчера нападению со стороны азербайджанских подразделений. По некоторым данным, в нападении участвовали отряды спецназа Турции», — приводит агентство «Интерфакс» заявление Николы Пашиняна на внеочередном заседании Совета безопасности.

Как отметил премьер-министр Армении, инцидент произошел в районе, куда еще не успели войти российские миротворцы. После того, как на место приехали военнослужащие из России, бои прекратились, однако два села — Хцаберд и Старый Таглар — перешли под контроль Азербайджана.

Согласно утверждению Пашиняна, в трехстороннем соглашении между Россией, Азербайджаном и Арменией указано, что эти территории остаются в ведении Еревана.

О нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе стало известно накануне. В Азербайджане заявили, что провели операцию против армянских военных, оставшихся «в лесах» и совершавших «диверсии», и назвали претензии со стороны Еревана «недопустимыми». В свою очередь Армения заявила об атаке на свои позиции.

В Москве признали факт вооруженных столкновений, однако не сообщили деталей. Министерство обороны России призвало Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня.

Ранее Турция и Россия договорились о создании совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху. Он будет действовать на территории Азербайджана. Однако в трехстороннем соглашении участие турецких военных в миротворческой операции не упоминается. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, произнесенным после подписания документа 12 ноября, войска Турции не должны присутствовать на территории Нагорного Карабаха.

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