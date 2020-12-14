В Армении объявят трехдневный траур по погибшим в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил с 19 декабря трехдневный траур по погибшим во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом политик заявил в понедельник, 14 декабря, в обращении к нации.

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Как отметил Пашинян, 19 декабря исполняется 40 дней с момента окончания военных действий в Нагорном Карабахе. «В Армении будет объявлен трехдневный траур, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса Ераблур, также будут организованы другие мероприятия», — приводит ТАСС слова премьер-министра.

По данным властей Армении, в ходе военных действий в Нагорном Карабахе погибли и пропали без вести более трех тысяч военнослужащих. По словам Пашиняна, к 19 декабря, вероятно, еще не удастся найти и идентифицировать тела всех погибших. «Но считаю, что больше нельзя откладывать это государственное решение», — отметил политик. По его словам, поиски тел погибших будут продолжены и после 19 декабря.

Власти Азербайджана также заявили почти о трех тысячах погибших и более чем о тысяче раненых. О трауре в Баку не сообщали.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября утром, а завершились только 10 ноября с подписанием трехстороннего соглашения Армении, Азербайджана и России. В ходе военных действий активно применялась не только тяжелая артиллерия и бронетехника, но и беспилотные летательные аппараты.

По итогам конфликта, который, по мнению Баку, закончился победой Азербайджана, часть территорий Нагорного Карабаха перешла под контроль этой страны. В Армении трехстороннее соглашение, которое оппозиция сочла противоречащим национальным интересам, вызывало политический кризис. В Ереване прошли многотысячные акции с требованием отставки премьер-министра страны, однако Пашинян свой пост покинуть отказался.

Как сообщала Русская служба RFI, 12 декабря в Нагорном Карабахе зафиксировали первое серьезное нарушение режима прекращения огня.

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