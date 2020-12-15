The Guardian: установлены имена двух армянских жителей, обезглавленных в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжался 44 дня и официально завершился 10 ноября 2020 г.

Британская газета The Guardian установила личности двух пожилых армян, которые не пожелали покинуть свои дома после соглашения от 9 ноября и были обезглавлены «лицами в азербайджанской форме». В Азербайджане накануне генпрокуратура сообщила об аресте четырех военнослужащих по подозрению в военных преступлениях в Карабахе, таких как осквернение тел и могил.

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Британской газете The Guardian по итогам собственного расследования удалось установить личности двух пожилых армян, которые отказались покидать свои дома на территориях, отходящих по условиям соглашения от 9 ноября к Азербайджану, и были обезглавлены людьми в азербайджанской военной форме. Речь идет о 69-летнем Геннадии Петросяне из села Мадаташен и 82-летнем Юрии Асряне из села Азох.

Любительские видео со сценами внесудебной расправы были опубликованы в телеграм-каналах соответственно 22 ноября и 3 декабря, сообщает газета.

Московскому корреспонденту издания Эндрю Роту удалось связаться с соседями двух жертв, их родственниками, сопоставить фотографии, в том числе из паспорта, с изображениями на видео. В результате были установлены личности убитых, которые, по данным газеты, были мирными жителями.

По итогам армяно-азербайджанского соглашения о прекращении огня, заключенного 9 ноября под эгидой России, к Азербайджану отошли часть районов Нагорного Карабаха. За Баку оставались населенные пункты, занятые азербайджанской армией на момент подписания соглашения. Местные этнические армяне должны были покинуть передаваемые территории.

Газета рассказывает, что после «перемирия» 69-летний Геннадий Петросян наотрез отказался покидать свое село в Карабахе, куда он прибыл в конце 80-х из азербайджанского Сумгаита (вероятно, вследствие событий, получивших название «сумгаитский погром» 27-29 февраля 1988 г., когда в азербайджанском городе имело место массовое насилие в отношении армянского населения). Односельчанин пытался вывезти его на машине, но он выпрыгнул из автомобиля и вернулся в свой дом.

82-летний Юрий Асрян из села Азох Гадрутского района НКР также отказался покидать свой дом. Односельчане, опрошенные газетой, полагают, что пожилой человек, возможно, не вполне отдавал себе отчет о происходящем. О его судьбе ничего не было известно до 3 декабря, когда в соцсетях появилось 29-секундное видео, в котором лица в военной форме, похожей на азербайджанскую, обезглавливают его при помощи ножа.

Видео со сценой убийства Геннадия Петросяна также показывает обезглавливание человека, голову которого потом убийцы кладут на тушу мертвого животного, а голос за кадром говорит: «Вот так мы мстим — отрубая им головы».

Эти новые данные говорят о том, что насилие в Карабахе продолжается и после подписания соглашения о перемирии 9 ноября, отмечает The Guardian.

Призывы к расследованию военных преступлений

10 декабря организация Международная Амнистия обратилась с призывом к властям Армении и Азербайджана расследовать случаи военных преступлений, совершенных обеими сторонами, вовлеченными в карабахский конфликт. Организация исследовала 22 видеозаписи, опубликованные в мессенджере Telegram, показывающие «внесудебные казни, жестокое обращение с военнопленными и другими пленными, а также осквернение тел солдат противника».

2 декабря свой отчет опубликовала организация Human Rights Watch, в котором говорится о жестоком отношении и пытках азербайджанской стороной армянских военнопленных.

14 декабря Генеральная прокуратура Азербайджана объявила об аресте четырех военнослужащих, участвовавших в военных действиях в Нагорном Карабахе по подозрению в совершении военных преступлений. По данным прокуратуры, прапорщики Рашад Алиев и Гардашхан Абышов и рядовые Арзу Гусейнов и Умид Агаев подозреваются в совершении таких действий, как осквернение тел солдат противника, а также осквернение надгробий на армянских кладбищах.

Военным также вменяются в вину съемки актов вандализма на видео и последующее распространение их в соцсетях.

О внесудебных казнях гражданского населения в заявлении прокуратуры ничего не говорится.

Как указывает портал Eurasianet.org, большинство азербайджанского населения не желает верить в информацию о расправах и жестокостях, совершенных азербайджанскими военными в Карабахе, и причисляют подобные сообщения к кампании по очернению Баку. Видный азербайджанский политолог, глава исследовательского центра «Восток – Запад» Арастун Оруджлу написал в своем фейсбуке, что видео казней азербайджанскими военными в Карабахе являются фейками, за которыми стоят российские спецслужбы.

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