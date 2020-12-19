В Армении начался трехдневный траур по погибшим

В субботу, 19 декабря, в Армении и непризнанной республике Нагорный Карабах начался трехдневный траур по погибшим в ходе военного конфликта. В Ереване состоялось траурное шествие к военному пантеону Ераблур, которое возглавил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В многотысячном шествии приняли участие члены правительства и парламента и другие официальные лица.

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«19 декабря — сороковой день прекращения боевых действий в Карабахе и в этой связи 19 декабря будет объявлен трехдневный траур», — объявил ранее Пашинян.

Оппозиция требовала, что Никол Пашинян воздержался от посещения мемориала. По сообщению news.am, возле Ераблура собрались противники премьера, ветераны карабахского конфликта и родственники погибших, которые попытались помешать ему войти в Ераблур, однако Пашинян все же смог посетить мемориал.

Во время официального правительственного шествия оппозиция на площади Свободы в Ереване провела короткий митинг. Как пишет издание «Кавказский узел», после митинга сторонники оппозиции прошли в молчании от площади Свободы к храму Григория Просветителя, тем самым почтив память погибших.

Армения уже объявила о трех тысячах погибших в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. По сведениям ТАСС, поиски пропавших без вести продолжаются «в местах боевых действий и прилегающих к ним районах Джабраил, Физули и Зангелан. В поисковых работах участвуют российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста. Со дня прекращения военных действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах уже обнаружено 969 тел».

Помимо этого, армянские правозащитники сообщили, что Азербайджан удерживает 150 армянских пленных, хотя официально признает лишь 10.

Утром Никол Пашинян выступил с видеообращением, в котором вновь призвал граждан страны к примирению.

«Я взял на себя полную ответственность за все произошедшее, которую несу в силу своей должности. И я сказал, что со смирением приму любой вердикт, который вынесет наш народ. Но я не могу не сказать: если институт «козла отпущения» и хорош для облегчения души, для выражения ярости и гнева, то он бесполезен в плане глубокого и целостного понимания того, что произошло. Того, что необходимо для того, чтобы строить будущее и не повторять прошлый путь», — отметил премьер.

Ряд оппозиционных партий требуют отставки Пашиняна и назначения Вазгена Манукяна в качестве «переходного» премьер-министра. Противники Пашиняна уже призвали все своих сторонников начать общенациональную забастовку с 22 декабря.

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