В Ереване протестующие установили палатки на площади у дома правительства

Порядка 25 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Ереване 22 декабря 2020 г.

В Армении тысячи человек приняли участие в акциях с требованием отставки нынешнего премьер-министра в знак протеста против подписанного под эгидой России соглашения о передачи части Нагорного Карабаха Азербайджану. Митингующие разбили палатки на площади Республики в Ереване, где собираются провести ночь.

Реклама Читать далее

Порядка 25 тыс. человек приняли участие в акции протеста во вторник, 22 декабря, в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает AFP. На этот же день оппозиция наметила проведение общенациональной забастовки. Несмотря на холодную погоду тысячи человек собрались у здания правительства, нескольких министерств и офиса генеральной прокуратуры в Ереване, сообщает корреспондент AFP.

Соглашение о прекращении огня, подписанное 9 ноября под эгидой России между Арменией и Азербайджаном, обернулось глубоким внутриполитическим кризисом для нынешних армянских властей. Массовые акции протеста продолжаются в Ереване 10 ноября, когда стало известно о подписании этого перемирия, в результате которого часть территории населенного этническими армянами Нагорного Карабаха перешла под контроль азербайджанской армии. Обеспечивают соблюдение перемирия миротворцы из России, при этом президент Владимир Путин заявил, что с точки зрения международного права Карабах является частью Азербайджана.

В рамках совместного мониторингового центра наблюдение за прекращением огня выполняют и турецкие военные. 60 военных из Турции уже прибыли в Карабах, сообщил 22 декабря министр обороны Хулуси Акара. Турция, вместе с тем, была активным игроком в октябрьском конфликте, а турецкие вооружения, которыми была оснащена азербайджанская армия, сыграли «важную роль» в «освобождении Карабаха», как заявил ранее Хулуси Акара. Турецкие войска, таким образом, впервые будут расквартированы в Закавказье со времен Первой мировой войны (вне совместных военных маневров Турции и Азербайджана).

Все это вызывает тревогу в соседней Армении, где часть населения ответила резкими реакциями протеста против заключения трехстороннего компромисса. Оппозиционные парламентские и внепарламентские партии, объединившиеся в рамках инициативы «Движение за спасение отечества» проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Никол Пашинян признавал, что альтернативы подписанию трехстороннего соглашения не существовало.

Часть протестующих намерена провести ночь на пл. Республики в Ереване, где завтра возобновятся протестные акции © REUTERS/Artem Mikryukov

Вечером 22 декабря митинг протеста на площади Республики в Ереване завершился, хотя часть протестующих собирается провести ночь на месте. О том, что протестующие вернутся на следующий день и будут продолжать свои протестные акции пока Никол Пашинян не покинет свой пост, агентству Associated Press заявил координатор «Движения за спасения Отечества» Ишхан Сагателян.

Следующую акцию протеста на пл. Республики запланировано провести в среду, 23 декабря, в 16 часов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться