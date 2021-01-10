Нагорный Карабах: Макрон и Путин договорились о координации действий перед визитом в Москву Пашиняна и Алиева

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин поговорили по телефону и обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Кремль и Елисейский дворец. В ходе переговоров французский лидер напомнил о «важности международного сотрудничества» для политического решения карабахского вопроса. Разговор Макрона и Путина состоялся накануне визита в Москву лидеров Армении и Азербайджана.

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Как отметили 10 января в Елисейском дворце, Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обратить внимание на гуманитарную ситуацию в регионе. Он также отметил, что нужно начать обсуждение «политического решения» ситуации в Нагорном Карабахе. «Политики согласились координировать свои действия в этом направлении», — говорится в сообщении французской президентской администрации.

Президенты Франции и России также обсудили предстоящую 11 января встречу с участием Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Москве. «Отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе», — сообщили в Кремле. По утверждению Москвы, Эмманюэль Макрон также поддержал «усилия России по содействую нагорно-карабахскому урегулированию».

На встрече в Москве лидеры Армении и Азербайджана должны обсудить реализацию мирного соглашения, о котором стороны договорились 10 ноября. За два месяца режим прекращения огня серьезно нарушался как минимум один раз. В Азербайджане этот инцидент объяснили «антитеррористической операцией». Армения заявила о «наступлении» со стороны Баку.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Никола Пашиняна Ману Геворкян, на трехсторонней встрече будет поднят вопрос обмена военнопленными, выяснения судьбы пропавших без вести и международных грузоперевозок через регион. «В Москве не планируется подписание документа по урегулированию карабахской проблемы или какого-либо территориального вопроса», — заверила представитель премьер-министра Армении.

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