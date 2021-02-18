В Грузии из-за ареста оппозиционера в отставку ушел премьер-министр

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что уходит в отставку из-за разногласий с однопартийцами по поводу ареста лидера оппозиционной партии Ники Мелии и стремлением преодолеть «поляризацию и конфронтацию» в обществе.

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Видеозапись с объяснением причин он опубликовал в четверг, 18 февраля, на своей странице в Фейсбуке.

«Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны, ее экономического развития и преодоления всех видов кризисов», — цитирует «Эхо Кавказа» выступление премьер-министра на специальном брифинге.

Гахария объяснил, что не разделяет позицию соратников по правящей партии «Грузинская мечта» относительно оппозиционера Ники Мелии, которого накануне Тбилисский городской суд отправил под арест. По словам Гахарии, Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, был одним из организаторов штурма парламента в июне 2019 года. Однако он считает, что даже законное преследование, «если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым».

Ника Мелия — председатель партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД). 17 февраля Тбилисский городской суд отправил его под арест по обвинению в организации и руководстве групповым насилием во время массовых акций протеста в июне 2019 года. Однако полиция не смогла задержать политика, который находится в штабе партии ЕНД в окружении своих сторонников и других оппозиционных политиков, пообещавших физически защищать его от ареста.

После отставки Гахарии МВД Грузии объявило о приостановке операции по задержанию Мелии. Сам Ника Мелия потребовал проведения досрочных парламентских выборов. «От имени всех оппозиционных партий заявляю: давайте сядем за стол переговоров с представителями этого режима и начнем переговоры о новых досрочных выборах», — заявил Мелия на специальном брифинге.

Георгий Гахария стал премьер-министром в сентябре 2019 года после отставки Мамуки Бахтадзе. После победы «Грузинской мечты» на выборах 31 октября 2020 года он был повторно утвержден главой правительства. До назначения нового состава правительства, который должен утвердить парламент, весь состав кабинета министров, за исключением самого премьера, продолжит исполнять свои обязанности.

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