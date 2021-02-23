Эксперт Паата Закареишвили: «Над Грузией нависла тень авторитаризма»

В Грузии продолжает нарастать политический кризис. На следующий день после объявления нового состава правительства во вторник, 23 февраля, стало известно о задержании лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии. Грузинский политолог Паата Закареишвили считает арест Мелии политическим преследованием, которое только усилит недоверие к действующей власти и приблизит Грузию к авторитаризму.

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Паата Закареишвили: Конечно, это преследование оппозиции. Потому что торжества правосудия здесь не может быть без политического баланса сил, а этот баланс нарушен. Там, где правосудие сталкивается с политикой, к сожалению, всегда побеждает политика. Отдать под суд руководителя ведущей оппозиционной партии Нику Мелия — это изначально была ошибка со стороны властей, и отсюда начались все проблемы. Так что правосудие тут на второй план уходит, этот вопрос решался на политическом уровне.

Отставка премьер-министра Гахарии на прошлой неделе — это признак раскола внутри правящей партии?

Однозначно. И мало кто обращает внимание, что помимо Гахарии в отставку ушла вице-премьер и министр инфраструктуры Майя Цкитишвили. И это, конечно, реакция на то, что планировалось сегодня. В партию «Грузинская мечта» пришла другая команда, соратников Бидзины Иванишвили, и они полностью завладели ситуацией. На этом фоне чувствуется, что Гахария не хотел подписаться под этим всем и ушел, можно сказать, не совсем достойно. Ведь он был премьер-министром, он сам мог принять меры внутри партии. Но он не хотел отвечать за это и дал «зеленый свет» тому, что произошло.

Этим самым они только усиливают «Единое национальное движение» и делают из этого человека [Ники Мелии] героя. От этого страдает Грузия, ее евроатлантические интересы и европейские интересы, потому что в демократических странах так не поступают, так не обращаются с популярной ведущей оппозиционной партией. Тем более, что основания для подобных правовых действий были минимальные. Там была только попытка войти в парламент (речь о попытке штурма парламента сторонниками ЕНД летом 2018 года — RFI), в отличие от Конгресса США, где вошли и пять человек было погибших. А здесь ничего подобного не было. И из-за этого человека арестовывают в грубой форме и этим создают гражданское противостояние. Никак не обоснованное решение. Так что эти недальновидные политики только усиливают ЕНД, это контрпродуктивное для них решение. Я вынужден защищать [ЕНД], потому что, защищая их, я защищаю демократию в Грузии.

Какие сейчас есть возможности у оппозиции повлиять на ситуацию?

У оппозиции осталась возможность, во-первых, влиять на общественное мнение. Если население сейчас выйдет на улицу и опротестует — это один вариант. Но, скорее всего, этого не случится, потому что «Единое национальное движение» сейчас не слишком популярно. На это и рассчитывает «Грузинская мечта». Арестовывая и борясь против ЕНД, они считают, что эта партия непопулярна в обществе и народ за нее не выйдет. Народу сейчас не до демократии. К сожалению, на постсоветском пространстве население пока не очень хорошо разбирается, где заканчивается демократия и начинается авторитаризм.

Зато есть второй ресурс — это наши западные партнеры. Европейский союз, лидеры стран НАТО, США — они должны быть более принципиальными. Я хотел бы, чтобы они задумались о том, чтобы ввести какие-то санкции против чиновников Грузии. Это было бы неплохо и отрезвило бы их. Потому что Грузия явно уходит от демократии. А если Грузия уйдет от демократии, то и на всем Кавказе авторитаризм укрепится. От демократии в Грузии зависит очень много. Поэтому я надеюсь, что наши западные партнеры не ограничатся заявлениями.

Что стоит ждать от нового премьер-министра Гарибашвили?

Кризис, скорее всего, будет только нарастать. Гарибашвили не та фигура, которая готова на примирение, он очень радикален и его риторика очень конфронтационная, он не может работать на деэскалацию. У него нет доверия в обществе. Он раньше был премьер-министром и ему пришлось уйти в отставку из-за коррупции. И этого непопулярного человека ставить премьер-министром — от этого никто не выиграет. Он будет только усугублять гражданское противостояние.

Есть ли вероятность досрочных парламентских выборов?

Пока общество не готово, оно не доверяет ни правящей партии «Грузинская мечта», ни «Национальному движению». Но сейчас ситуация меняется, потому что такие действия граждане примеряют на себя. Если можно в такой форме арестовывать ведущего лидера оппозиционной партии, то что будет с остальным населением, с каждым гражданином? И каждый гражданин понимает, что если «Грузинская мечта» победит в авторитаризме, то следующая очередь будет уже за простыми гражданами. И эта тень авторитаризма нависла над Грузией, и многие это уже чувствуют.

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