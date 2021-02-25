В Армении конфликт премьера Пашиняна и Генштаба армии перешел в острую фазу

Премьер-министр Армении в четверг днем собрал своих сторонников на площади Республики в Ереване, призвав сохранить в стране гражданское правление и обвинив военное командование в попытке путча. Ранее Никол Пашинян объявил об увольнении начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна после того, как армейское командование в специальном заявлении потребовало отставки премьера и правительства. В заявлении военных выражен «решительный протест» против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба. Ранее Хачатрян вступил в полемику с премьером, раскритиковавшим боеспособность приобретенных у России комплексов «Искандер».

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Утром 25 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил военное командование страны в попытке военного переворота, сообщил, что принял решение отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна, а также призвал своих сторонников выйти на площадь Республики.

«Заявление Главного штаба вооруженных сил расцениваю как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики», — написал он Пашинян в Facebook. Премьер также объявил о своем решении заменить все высшее военное командование, отметив, что «министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы Генштаба и его заместителей».

Выступление Пашиняна на митинге в Ереване

Около 16 часов по местному времени Никол Пашинян начал свое выступление на площади Республики, на которой собралось порядка 20 000 человек, передает с места событий корреспондент AFP.

В своей речи глава правительства потребовал от военных «подчиниться народу» и «выполнять свою работу», не вмешиваясь в политику. «Армия не может участвовать в политических процессах, она должна подчиняться народу и избранным им властям», — цитирует выступление Пашиняна AFP.

Ранее в специальном видеообращении Пашинян рассказал об основных целях митинга, на который он призвал своих сторонников. Премьер прошел пешком по центру города до места проведения акции.

Президент Армении пообещал действовать

Президент страны Армен Саркисян пообещал «инициировать срочные шаги с целью снижения напряженности и нахождения путей мирного разрешения ситуации». В специальном заявлении, которое цитирует агентство «Арменпресс», глава государства призвал «всех — государственные органы, силовые структуры, политические силы, всех граждан — проявить сдержанность и здравомыслие». По словам Саркисяна, страна по-прежнему находится на «военном положении», нынешняя «взрывоопасная ситуация» чревата «непредсказуемыми последствиями» для государства и «может привести к необратимым потерям». Саркисян также напомнил о роли президентского института в Армении «как уравновешивающей структуры».

Реакции в России и Турции

Руководство России «с тревогой наблюдает» за событиями в Ереване и «призывает всех к спокойствию». С таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, впрочем, что все происходящее в Армении является внутренним делом этой страны.

Турция «твердо осуждает» попытку путча в Армении. С таким заявлением выступил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в Венгрии. Как сообщает AFP, пресс-конференции в Будапеште он подчеркнул, что «попытки переворотов могут только дестабилизировать ситуацию в регионе».

Пашинян vs Генштаб: начало кризиса

Утром в четверг Генштаб армянских вооруженных сил опубликовал заявление, в котором выразил «решительный протест» против решения Пашиняна отправить в отставку Тирана Хачатряна. Военные назвали это решение «антигосударственным и безответственным», обвинив премьера и его кабинет в неспособности «принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Заявление с требованием отставки правительства подписал 40 представителей высшего армейского командования.

24 февраля Тиран Хачатрян прокомментировал сделанные накануне премьер-министром заявления о неэффективности приобретенных у России ракетных комплексов «Искандер». Пашинян счел их небоеспособными и устаревшими, заявив, что во время недавних боев в Нагорном Карабахе эти российские ракеты «не взорвались или взорвались на 10%». В интервью изданию Yerevan.Today замглавы Генштаба Хачатрян назвал оценки премьера «несерьезными» и вызвавшими у него смех. В тот же день президент Армении Армен Саркисян по предложения Пашиняна уволил высокопоставленного военного.

Высказывание Пашиняна про «Искандеры» стало ответом на заявления его бывшего главного политического противника, экс-президента Сержа Саргсяна. В середине февраля Саргсян дал первое большое интервью после «бархатной революции», в ходе которой он лишился власти. В беседе с изданием ArmNews экс-президент подверг критике действия правительства и Пашиняна в ходе прошлогодней войны в Нагорном Карабахе. Среди прочего он высказался о тактике использования российских комплексов «Искандер», заявив, что они применялись лишь в конце конфликта, а наносить удары, по его мнению, нужно было в самом начале войны и на основном этапе конфликта.

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