День кризиса в Армении — главное

В условиях открытого конфликта с Генштабом армии премьер-министр Армении выступил 25 февраля на митинге своих сторонников в Ереване, потребовав от военных не вмешиваться в политику. Никол Пашинян предложил всем политическим силам начать консультации по выходу из кризиса, пригрозив своим противникам арестами в случае эскалации конфликта. Одновременно с премьером митинг в Ереване провели и его противники, призвав своих сторонников к бессрочному протесту. Вечером Пашинян провел переговоры с президентом России, телефонный разговор состоялся и у министров обороны двух стран.

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В четверг вечером, 25 февраля, стало известно, что кризисную ситуацию в Армении премьер-министр страны Никол Пашинян обсудил в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Чуть ранее телефонные переговоры провели министры обороны двух стран Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность развитием событий в Армении, призвав «все стороны действовать мирно, в соответствии с обязательствами ОБСЕ в отношении демократических процессов и верховенства закона. Ситуация должна быть разрешена без насилия».

Concerned with the latest developments in #Armenia. I urge all parties to act peacefully in respect of @OSCE commitments on democratic processes and the rule of law. The situation must be resolved without violence. #OSCE2021SWE — Ann Linde (@AnnLinde) February 25, 2021

Представитель НАТО сообщила, что в организации пристально следят за развитием ситуации в Армении и выступают с призывом «избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации». «Любые политические разногласия должны разрешаться мирным и демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении», — указано в кратком заявлении пресс-секретаря НАТО.

We are closely monitoring developments in our partner country #Armenia. It’s important to avoid words or actions that could lead to further escalation. Any political differences should be resolved peacefully & democratically and in line with Armenia’s constitution. — Oana Lungescu (@NATOpress) February 25, 2021

Ранее к сдержанности все стороны конфликта призвало посольство США в Армении.

Никол Пашинян на митинге

В четверг днем армянский премьер Никол Пашинян выступил в Ереване перед своими сторонниками в условиях открытого конфликта с Генштабом вооруженных сил, который утром в специальном заявлении потребовал отставки правительства. Митинг на площади Республики собрал, по оценкам AFP, порядка 20 000 человек. До и после митинга Никол Пашинян принял участие в массовых шествиях своих сторонников по улицам города.

Выступая на митинге, Пашинян потребовал от военных «подчиниться народу» и «выполнять свою работу» по защите границ и территориальной целостности страны, не вмешиваясь в политику. «Армия не может участвовать в политических процессах, она должна подчиняться народу и избранным им властям», — цитирует выступление Пашиняна AFP.

Опубликованное утром заявление Генштаба с требованием отставки правительства премьер-министр назвал «попыткой военного переворота». Пашинян напомнил, что в ответ принял решение о смещении с должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Соответствующий указ передан на подпись президенту страны Армену Саркисяну (на момент выступления премьера указ подписан не был). Премьер заявил, что «в армии есть исполнители указаний прежних властей (…) и они должны уйти».

Шествие сторонников Никола Пашиняна в Ереване 25/02/2021 via REUTERS - Stepan Poghosyan/Photolure

Премьер-министр призвал все политические силы начать консультации по урегулированию кризиса, допустив возможность проведения досрочных выборов. «Смена власти должна происходить только путем выборов — внеочередных или очередных, мы решим это вместе», — цитирует слова Пашиняна «Арменпресс».

Своих противников он призвал прекратить акции протеста и неповиновения. «В случае продолжения политических абсурдных заявлений пойдут аресты», — цитирует угрозу Пашиняна в адрес оппонентов корреспондент портала «Кавказский узел».

Акции противников Пашиняна

Одновременно с митингом сторонников премьера на другой центральной площади Еревана — площади Свободы — собрались противники Пашиняна, требующие его отставки. На акцию вышло, по оценке корреспондента AFP, от 10 до 13 тысяч человек. С призывом к протесту выступило «Движение по спасению родины», объединившее оппонентов действующего премьера. Его лидеры призвали сторонников перекрыть баррикадами проспект Баграмяна, где находится здание парламента, и готовиться к бессрочному протесту.

В парламенте фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», оппозиционные правящей фракции Пашиняна «Мой шаг», потребовали внеочередного заседания Национального собрания для обсуждения кризиса. Собрание оппозиционных депутатов в итоге прошло без представителей правящего большинства. Парламентская оппозиция направила делегацию на переговоры с президентом Арменом Саркисяном.

Противники Никола Пашиняна на митинге в Ереване 25/02/2021 via REUTERS - Hayk Baghdasaryan/Photolure

Вечером противники премьера заблокировали здание Нацсобрания, установив рядом палатки и перекрыв проспект Баграмяна.

Президент Армении призвал к сдержанности

В четверг днем президент Армен Саркисян пообещал «инициировать срочные шаги с целью снижения напряженности и нахождения путей мирного разрешения ситуации». В специальном заявлении глава государства призвал «всех — государственные органы, силовые структуры, политические силы, всех граждан — проявить сдержанность и здравомыслие». По словам Саркисяна, страна находится на «военном положении», нынешняя «взрывоопасная ситуация» чревата «непредсказуемыми последствиями» для государства и «может привести к необратимым потерям». Саркисян также напомнил о роли президентского института в Армении «как уравновешивающей структуры».

О каком-либо решении президента по указу об отставке главы Генштаба не сообщалось. Вечером в аппарате президента ответили на запросы СМИ по поводу судьбы указа об увольнении Оника Гаспаряна. Там напомнили, что по Конституции у главы государства есть три дня на рассмотрение ходатайства премьера, сообщило агентство «Арменпресс». В аппарате уточнили, что в сложившейся ситуации увольнение начальника Генштаба «не является очередной кадровой перестановкой», глава государства «не поддерживает ни одну политическую силу» и на данный момент считает своей приоритетной задачей ослабление напряженности и разрешение кризиса.

Заявления Минобороны и СНБ

Во второй половине дня министерство обороны Армении опубликовало свое краткое заявление о «недопустимости» попыток вовлечения армии в политику. «Армия является аполитичной структурой, любые попытки вовлечь Вооруженные силы в какой-либо политический процесс недопустимы. Любая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Республики Армения. Минобороны Армении должным образом отреагирует на подобные действия», — говорится в тексте.

Днем Служба национальной безопасности призвала всех граждан воздержаться от «провокационных» действий, пообещав пресекать противоправные и угрожающие нацбезопасности поступки.

Пашинян vs Генштаб: начало кризиса

Утром в четверг Генштаб армянских вооруженных сил опубликовал заявление, в котором выразил «решительный протест» против указа Пашиняна об отставке первого заместителя начальника ГШ Тирана Хачатряна. Военные назвали это решение «антигосударственным и безответственным», обвинив премьера и его кабинет в неспособности «принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Заявление с требованием отставки правительства подписали 40 представителей высшего армейского командования.

24 февраля Тиран Хачатрян прокомментировал сделанные накануне премьер-министром заявления о неэффективности приобретенных у России ракетных комплексов «Искандер». Пашинян счел их небоеспособными и устаревшими, заявив, что во время недавних боев в Нагорном Карабахе эти российские ракеты «не взорвались или взорвались на 10%».

Издание Yerevan.Today утверждало, что в интервью его журналисту замглавы Генштаба Хачатрян назвал оценки премьера «несерьезными» и вызвавшими у него смех. В тот же день президент Армении Армен Саркисян по предложения Пашиняна уволил высокопоставленного военного. Министерство обороны, со своей стороны, выпустило разъяснение, назвав заметку Yerevan.Today «информационной провокацией».

Высказывание Пашиняна про «Искандеры» стало ответом на заявления его бывшего главного политического противника, экс-президента Сержа Саргсяна. В середине февраля Саргсян дал первое большое интервью после «бархатной революции», в ходе которой он лишился власти. В беседе с изданием ArmNews экс-президент подверг критике действия правительства и Пашиняна в ходе прошлогодней войны в Нагорном Карабахе. Среди прочего он высказался о тактике использования российских комплексов «Искандер», заявив, что они применялись лишь в конце конфликта, а наносить удары, по его мнению, нужно было в самом начале войны и на основном этапе конфликта.

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