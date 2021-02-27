Президент Армении отказался отправить в отставку главу Генштаба: оппозиция вышла на улицу

Обострение политического кризиса в Армении произошло после того, как военные потребовали отставки премьер-министра Пашиняна (на фото в центре).

В Ереване в субботу 27 февраля тысячи сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» начали шествие по центральным улицам. Как отмечает «Коммерсант», протестующие приветствовали решение президента страны Армена Саркисяна не подписывать указ об увольнении начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Решение об увольнении Гаспаряна ранее принял премьер-министр Никол Пашинян, отставки которого требует оппозиция.

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«Мы приветствуем решение президента и поддерживаем наши вооруженные силы. Присоединяетесь, дорогие соотечественники!» — скандируют участники шествия, которых цитирует ТАСС. Они направились к зданию правительства. Полиция сопровождала шествие, не предпринимая попыток остановить оппозиционеров, пишет «Коммерсант».

Обоснования для решения, принятого президентом, приводятся в коммюнике на его на сайте. В коммюнике утверждается: решение принято из-за того, что указ премьера Пашиняна об отставке главы Генштаба «очевидно противоречит Конституции».

Вскоре сам премьер сообщил в своем фейсбуке о том, что направляет президенту повторное прошение об увольнении Оника Гаспаряна.

«Президент республики принял решение направить проект указа об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА в канцелярию премьер-министра с возражениями. Это решение никак не способствует разрешению ситуации. Я снова отправляю Президенту Республики прошение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке», — заявил Никол Пашинян.

Теперь, как отмечает ТАСС, президент должен в трехдневный срок или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

Напомним, политический кризис в Армении обострился после того, как в четверг, 25 февраля, армейское командование в специальном заявлении потребовало отставки премьера и правительства. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян собрал своих сторонников на площади Республики в Ереване, обвинив военное командование в попытке путча. Перед этим Пашинян объявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Президент Армен Саркисян в то же время пообещал «инициировать срочные шаги с целью снижения напряженности и нахождения путей мирного разрешения ситуации».

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