В Ереване у здания парламента прошел очередной митинг оппозиции

Вазген Манукян, кандидат на пост премьер-министра от Движения за спасение отечества, на митинге в Ереване 1 марта

В Ереване у здания парламента страны прошел новый митинг сторонников оппозиции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий, в нем приняли участие до пяти тысяч человек. Протестные выступления в стране продолжаются с 25 февраля.

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По данным журналистов, выступления оппозиции прошли без происшествий, По словам одного из организаторов протестов Гегама Манукяна, новый митинг состоится через три дня, в субботу 6 марта. Часть участников акции вернулись в палаточный лагерь, разбитый в районе здания парламента.

Политический кризис в Армении начался после фактического поражения Армении в конфликте в Нагорном Карабахе. В результате часть территорий, находившихся под контролем Еревана, оказались во власти Азербайджана.

25 февраля противостояние противников и сторонников премьер-министра страны Николы Пашиняна обострились. Глава правительства принял решение об отставке начальник Генерального штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна, однако президент страны Армен Саркисян отказался подписать его. В понедельник, 1 марта, группе противников Пашиняна удалось ворваться в правительственное здание.

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