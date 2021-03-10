Премьер Армении добился отставки главы Генштаба, президент обратился в КС

Правительство Армении объявило, что с 10 марта начальник Главного штаба вооруженных сил Оник Гаспарян считается «освобожденным от должности» в соответствии с законом. Сам Гаспарян, назвав указ премьер-министра «неконституционным», заявил, что оспорит свое увольнение в суде и «продолжит службу в ином статусе». Президент Армении обратился в Конституционный суд с просьбой дать оценку закону, на основании которого был уволен глава Генштаба.

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В среду утром, 10 марта, правительство Армении опубликовало заявление о том, что начальник Главного штаба ВС страны Оник Гаспарян считается «освобожденным от занимаемой должности в законном порядке». Кабинет премьера Никола Пашиняна напомнил, что предложение об отставке военачальника было передано на подпись президенту страны 25 февраля, когда армейское командование во главе с Гаспаряном открыто потребовало отставки правительства. Глава государства указ не подписал, направив правительству свои возражения, которые «не были приняты премьер-министром». Как отмечается в заявлении, президент не воспользовался своим правом оспорить решение премьера в Конституционном суде. С 10 марта Оник Гаспарян освобожден от должности по закону «О воинской службе и статусе военнослужащего», сообщило правительство.

Митинг противников Пашиняна в Ереване 9 марта 2021. REUTERS - ARTEM MIKRYUKOV

Днем стало известно, что премьер-министр представил президенту ходатайство о назначении начальником Генштаба Артака Давтяна, который уже занимал эту должность с мая 2018 по июнь 2020 года, а затем несколько месяцев возглавлял Военно-промышленный комитет. Издание NEWS.am напоминает, что с поста главы Генштаба Давтян был «со скандалом освобожден за организацию свадьбы сына с грубым нарушением карантинных мер».

Экс-глава Генштаба будет судиться

Оник Гаспарян опубликовал заявление о своем уходе с должности, сообщив, что продолжит службу в «ином статусе». Он подчеркнул, что считает указ премьер-министра «неконституционным», а свое увольнение намерен оспорить в административном суде.

Президент Армении обратился в КС

Утром 10 марта президент Армен Саркисян в специальном заявлении сообщил, что обратился в Конституционный суд с просьбой проверить закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», на основании которого был снят с должности начальник Главного штаба. Президент отметил «очевидные» юридические «проблемы» с применением этого закона в ситуации увольнения Оника Гаспаряна. Саркисян подчеркнул, что решение КС может «серьезно повлиять» на уже принятое решение, а также «текущие и дальнейшие процессы, касающиеся сложившейся ситуации».

Никол Пашинян на митинге своих сторонников 25/02/2021 via REUTERS - Stepan Poghosyan/Photolure

Акции с требованием отставки Пашиняна продолжаются

Начавшиеся 25 февраля в Ереване акции с требованием отставки правительства Никола Пашиняна не прекращаются. Несколько сотен манифестантов переночевали в палатках на проспекте Баграмяна и улице Демирчяна по периметру здания парламента Армении. Лидеры протеста — парламентская оппозиция блоку Пашиняна «Мой шаг» и непарламентская оппозиция — объединились в «Движение спасения родины» и заявляют о намерении продолжать акции вплоть до отставки правительства.

Вазген Манукян на акции с требованием отставки кабинета Никола Пашиняна 1 марта 2021. REUTERS - Artem Mikryukov

Своим кандидатом на пост премьер-министра оппозиция назвала 75-летнего Вазгена Манукяна. Он возглавлял первое правительство страны после объявления независимости (1990-91) и был министром обороны Армении в период первой войны в Нагорном Карабахе (1992-93).

Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване 1 марта заявлял о намерении осенью провести референдум по вопросу изменения Конституции, предложив перейти от парламентской к «полупрезидентской» форме правления в Армении.

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