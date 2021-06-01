«Азербайджанские войска должны покинуть территорию Армении» — Макрон на встрече с Пашиняном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Париж, в ходе которого провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Переговоры прошли 1 июня на фоне напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе и в преддверии начала предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов в Армении, назначенных на 20 июня.

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«Дорогой Никол, в последние годы мы много работали вместе», — такими словами Эмманюэль Макрон начал свое совместное с Николом Пашиняном выступление перед прессой до начала рабочей встречи во вторник, 1 июня. Президент Франции отметил, что она проходит в «важный для Армении момент», когда страна столкнулась с серьезным кризисом, представляющим угрозу ее безопасности». Эмманюэль Макрон напомнил, что с момента подписания между Арменией и Азербайджаном соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе прошло полгода.

Подводя итоги этого периода, французский президент отметил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, однако «многое еще предстоит сделать», и в этом контексте Франция «готова продолжать оказание поддержки населению» региона. Эмманюэль Макрон заявил о необходимости освобождения всех военнопленных и задержанных лиц, а также обеспечении доступа к международным гуманитарным организациям. Он коснулся проблемы заминированных территорий, а также вопроса сохранения культурного наследия Нагорного Карабаха, «будь то христианского или мусульманского».

Эмманюэль Макрон в ожидании премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 1 июня 2021. AP - Francois Mori

Эмманюэль Макрон добавил, что как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция обязана приложить все усилия для деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого диалога между сторонами.

«Я хочу также упомянуть столкновения на международно признанной границе между Арменией и Азербайджаном. Как я уже говорил ранее Пашиняну, а также в моих публичных выступлениях с 13 мая, демаркация границ должна проходить исключительно в рамках переговоров, без применения силы. Азербайджанские войска должны покинуть суверенную территорию Армении», — подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Он призвал стороны вернуться к позициям, которые они занимали до 11 мая, и выразил готовность Франции способствовать переговорам. Он подчеркнул решимость Парижа вернуть мир в регион. «В этой сложной ситуации, в которой оказалась Армения, Франция, как всегда, была рядом с ней», — отметил Эмманюэль Макрон, подчеркнув, в частности, оказание медицинской и гуманитарной помощи, а также помощь, направленную Красному Кресту.

В свою очередь Никол Пашинян напомнил, что в прошлом году ожидался визит Эмманюэля Макрона в Армению, однако он не состоялся из-за пандемии коронавируса. «Я надеюсь, что вместе мы преодолеем и кризис пандемии, и другие кризисы. Мы осенью ждем вас в Ереване», — сказал Никол Пашинян.

Эмманюэль Макрон и Никол Пашинян, 1 июня 2021. AP - Francois Mori

Он заявил, что Армения всегда чувствовала поддержку Франции и лично президента Макрона, который «говорит на языке правды с первого дня кризиса» — и «этот голос был услышан во всем регионе».

«Для нас это очень важно. Хочу подчеркнуть, что президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает эту приверженность, что крайне важно с точки зрения выхода из кризиса», — отметил Пашинян, подчеркнув важную роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

По его словам, деятельность сопредседателей важна в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, региональных кризисов, установлении прочного мира и стабильности.

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