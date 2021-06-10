Эрдоган отправится в Нагорный Карабах после участия в саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале следующей недели, после участия в саммите НАТО в Брюсселе, направится с визитом в Шуши — город, который взял под контроль Баку после войны осени 2020 года.

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Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на турецкие СМИ, Эрдоган собирается отправится в Шуши 15 июня, где примет участие в «официальных встречах и различных мероприятиях». В Анкаре анонсировали визит Эрдогана в Азербайджан 14-16 июня.

Турция — член НАТО — оказала значительную поддержку азербайджанской армии в ходе военных действий в Нагорном Карабхе осенью 2020 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев признавал, что наличие в арсенале турецких беспилотников создало преимущество для азербайджанкой армии. Эти дроны он назвал демонстрацией «потенциала Турции». Ранее они были испытаны в боевых действиях в Ливии.

Турция еще в 2019 году продала партию ударных беспилотников Bayraktar TB2 Украине. Польша станет первой страной НАТО, которая закупит турецкие дроны, объявил в мае этого года министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, речь идет о «проверенном оружии, которого никогда еще не было» у польской армии.

По итогам армяно-азербайджанского конфликта осени 2020 г. турецкие военные были дислоцированы на месте в рамках совместной с Россией миссии по мониторингу в Нагорном Карабахе.

Помимо продажи оружия Турция рассчитывает на экономическую выгоду от инвестпроектов в Нагорном Карабахе. На недавнем инвестиционном форуме в Баку министр торговли Турции Мехмет Муш заявил, что турецкие подрядчики желают активно участвовать в развитии Нагорного Карабаха. Зимой в турецком Совете внешнеэкономических связей сообщили, что в 2020 году объем товарооборота между Турцией и Азербайджаном составил около 4,5 млрд долларов. В ведомстве считают, что инвестиции в Нагорный Карабах могут поднять этот показатель до ранее обозначенной цели в 15 млрд долларов и выше.

Территориальные приобретения Азербайджана по итогам конфликта прошлого года позволят также впервые связать Баку и Стамбул сухопутной дорогой: в ноябре прошлого года турецкие власти объявили о намерении строить железную дорогу в Азербайджан.

Непосредственно перед визитом в Карабах Эрдоган отправится в Брюссель на саммит НАТО, в котором примет участие президент США Джо Байден. Ранее в НАТО критику вызвала закупка Турцией российских зенитных комплексов С-400. Осенью прошлого года главы МИД Франции Германии осудили действия Турции в восточной части Средиземного моря.

После заявления о прекращении военных действий в Карабахе в ноябре 2020 года президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку Армении и призвал к долгосрочному политическому урегулированию в Карабахе. Он также потребовал от Турции «положить конец провокациям» в зоне конфликта.

В декабре этого года Реджеп Тайип Эрдоган был гостем военного парада в Баку, который азербайджанская сторона организована в честь окончания боевых действий в Карабахе. Как отмечало агентство «Анадолу», в Баку маршировали и турецкие военнослужащие.

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